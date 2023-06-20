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Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени

20 июня 2023, 07:14
Фото: Тюменская судоходная компания

Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени

Дождливая погода остановила катастрофическое убывание воды в тюменской реке Туре. По данным гидропоста, за минувшие сутки он остался на прежнем уровне и составляет -62 сантиметра над нулем поста.
Сюжет
Тюмень

При этом за период с 17 по 20 июня, уровень воды в Туре опустился на 4 сантиметра — с -58 сантиметров над нулевой отметкой до -62 сантиметров.

По информации Центра регистра и кадастра, за всю историю архивных наблюдений 20 июня минимальный уровень воды в Туре, 24 сантиметра, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 728 сантиметров, в 2002 году.

Между тем, по данным Росгидрометцентра, в Тюмени за ближайшие четыре дня выпадет месячная норма осадков, 50,6 мм. Только за вторник число выпавших осадков составит 19 мм.

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