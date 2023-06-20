Штормовой ветер до 25 м/с: в МЧС назвали самые опасные места в Тюмени

По прогнозам синоптиков, сегодня скорость ветра на территории региона составит 15-20 метров в секунду с порывами до 25 м/с. МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок на период непогоды, не отпускать малолетних детей и пожилых людей одних на улицу.