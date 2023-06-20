Штормовой ветер до 25 м/с: в МЧС назвали самые опасные места в Тюмени

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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По прогнозам синоптиков, сегодня скорость ветра на территории региона составит 15-20 метров в секунду с порывами до 25 м/с. МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок на период непогоды, не отпускать малолетних детей и пожилых людей одних на улицу.
Пешеходам следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также от проезжей части. От швального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями при движении, воздержаться от поездок за город. Не рекомендуется парковать рядом с деревьями автотранспорт.
«Самые опасные отрезки дороги, где порывы ветра наиболее сильно действуют на автомобиль — это мосты и многополосные дороги в городе, а также незащищенные лесополосой отрезки загородных трасс», — подчеркнули в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в центре Тюмени, на улице Свердлова, из-за сильного ветра обрушилось дерево. Оказались повреждены четыре автомобиля. Также не выдержало штормового ветра дерево в районе ТРЦ «Гудвин». Автомобили не пострадали, но им пришлось объезжать дерево, упавшее на проезжую часть.