Дождались: в Тюменской области на неделю зарядят дожди

В среду похолодает до +6…+10. В этот день также синоптики обещают осадки в виде дождей. Прохладная и дождливая погода продержится в Тюмени до пятницы. В последний рабочий день, 23 июня, в областной столице потеплеет до +14…+16, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.