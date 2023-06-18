Дождались: в Тюменской области на неделю зарядят дожди

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В понедельник ночью температуры воздуха составит +3…+8, возможны заморозки до 0…-3. Днем термометры не поднимутся выше +14…+18. В течения дня вероятны осадки виде дождей, грозы, ветер 9-14 м/с с порывами до 21 м/с.
Во вторник, 20 июня, максимальная температура воздуха днем составит +9…+14, ночью +3…+8. Ожидаются дожди, грозы, ветер 9-14 м/с с порывами до 21 м/с.
В среду похолодает до +6…+10. В этот день также синоптики обещают осадки в виде дождей. Прохладная и дождливая погода продержится в Тюмени до пятницы. В последний рабочий день, 23 июня, в областной столице потеплеет до +14…+16, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.