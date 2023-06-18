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Дождались: в Тюменской области на неделю зарядят дожди

18 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI

В Тюменскую область идет холодная погода и сильные дожди

Метеорологи предупреждают жителей Тюменской области об ухудшении погоды — на юге региона ожидаются похолодание и дожди.
Сюжет
Тюмень

В понедельник ночью температуры воздуха составит +3…+8, возможны заморозки до 0…-3. Днем термометры не поднимутся выше +14…+18. В течения дня вероятны осадки виде дождей, грозы, ветер 9-14 м/с с порывами до 21 м/с.

Во вторник, 20 июня, максимальная температура воздуха днем составит +9…+14, ночью +3…+8. Ожидаются дожди, грозы, ветер 9-14 м/с с порывами до 21 м/с.

В среду похолодает до +6…+10. В этот день также синоптики обещают осадки в виде дождей. Прохладная и дождливая погода продержится в Тюмени до пятницы. В последний рабочий день, 23 июня, в областной столице потеплеет до +14…+16, а из-за туч наконец-то выглянет солнце.

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