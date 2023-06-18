Стало известно, где в Тюмени продают самые дешевые дачи

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Самые дорогие загородные дома продают на Московском тракте, в районе деревни Ожогина, на Ирбитском тракте.
На площадке «Авито» сегодня представлено порядка 6,9 тысяч предложений по продаже загородной недвижимости. Самая дешевая дача площадью 21 «квадрат», за 250 тысяч рублей, выставлена на продажу на Велижанском тракте. Самый дорогой загородный дом продают в дерене Падерина Тюменского района. Его стоимость составляет порядка 87 миллионов рублей.
В среднем же дачи и небольшие дома в Тюмени можно купить за 1-1,5 миллионов рублей. Стоимость квадратного метра загородной недвижимости в регионе составляет 50-60 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на одного соискателя приходится 4 вакансии. Большая часть вакансий заявлена в сферах образования, здравоохранения, строительства и сельского хозяйства.