Стало известно, где в Тюмени продают самые дешевые дачи

На площадке «Авито» сегодня представлено порядка 6,9 тысяч предложений по продаже загородной недвижимости. Самая дешевая дача площадью 21 «квадрат», за 250 тысяч рублей, выставлена на продажу на Велижанском тракте. Самый дорогой загородный дом продают в дерене Падерина Тюменского района. Его стоимость составляет порядка 87 миллионов рублей.