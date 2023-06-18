В Тюменской области не хватает учителей и медиков

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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При этом свободными остаются более 26 тысяч вакансий.
По информации департамента труда и занятости Тюменской области, за первый пять месяцев этого года в службу занятости обратили 13 тысяч человек, более 6 тысяч из них нашли работу. Для сравнения, год назад в поиске работы за аналогичный период находили 18 тысяч человек, трудоустроены были 6,8 тысяч тюменцев. Уровень трудоустройства в 2023 году составил 47,2%, в 2022 — 37,5%.
Согласно опубликованным данным, сегодня большая часть вакансий приходится на сферу образования — требуется более 5,2 тысяч сотрудников. 2,7 тысячи предложений о работе представлены в отраслях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 2 тысячи — в строительной отрасли. Около 2 тысяч сотрудников требуются в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, здравоохранения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос менеджеров, продавцов в ТЦ, монтажников и токарей. Общее число заявленных вакансии составляет около 6 тысяч.