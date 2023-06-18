В Тюменской области не хватает учителей и медиков

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, за первый пять месяцев этого года в службу занятости обратили 13 тысяч человек, более 6 тысяч из них нашли работу. Для сравнения, год назад в поиске работы за аналогичный период находили 18 тысяч человек, трудоустроены были 6,8 тысяч тюменцев. Уровень трудоустройства в 2023 году составил 47,2%, в 2022 — 37,5%.