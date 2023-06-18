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В Тюменской области не хватает учителей и медиков

18 июня 2023, 04:55
Фото: 1MI

В Тюменской области на одного соискателя приходится четыре вакансии

В Тюменской области сокращается число безработных. На сегодняшний день на учете в качестве соискателей состоят 6,3 тысячи человек.
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Тюмень

При этом свободными остаются более 26 тысяч вакансий.

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, за первый пять месяцев этого года в службу занятости обратили 13 тысяч человек, более 6 тысяч из них нашли работу. Для сравнения, год назад в поиске работы за аналогичный период находили 18 тысяч человек, трудоустроены были 6,8 тысяч тюменцев. Уровень трудоустройства в 2023 году составил 47,2%, в 2022 — 37,5%.

Согласно опубликованным данным, сегодня большая часть вакансий приходится на сферу образования — требуется более 5,2 тысяч сотрудников. 2,7 тысячи предложений о работе представлены в отраслях государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 2 тысячи — в строительной отрасли. Около 2 тысяч сотрудников требуются в сферах обрабатывающих производств, сельского хозяйства, здравоохранения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос менеджеров, продавцов в ТЦ, монтажников и токарей. Общее число заявленных вакансии составляет около 6 тысяч.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Трудоустройство#Работа#Департамент труда и занятости населения#Тюменская область
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