Клоун, тебе нет равных. В Тюмени прошла премьера шоу, посвященного столетию Никулина

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Тюменском государственном цирке — аншлаг. По-настоящему теплые семейные вечера
жителям города дарят артисты циркового шоу «Клоун», посвященного 100-летию со Дня
рождения народного артиста Юрия Никулина. О том, почему стоит посетить уникальный
проект, в материале «Нашего города».
Старый добрый цирк жив, но теперь он стал новаторским и символичным. Новое
прочтение классической программы представил тюменским зрителям режиссер
постановки, обладатель высших цирковых наград Руслан Ганеев.
Занавес под самый купол в начале программы, словно бабушкина деревянная шкатулка,
которую хочется побыстрей открыть и погрузиться в прошлое. Сокрытая под алой тканью
13-метровая фигура самого известного клоуна страны — Юрия Никулина — будто
проводник по разным периодам жизни народного артиста.
С первого номера — восторг. На круглом манеже с легкостью гарцуют и выполняют трюки
кони и лошади.
Красота и легкость, которую видят тюменцы, на самом деле — годы упорных тренировок, отметил актер-дрессировщик Олег Стромов.
Этих лошадей, фризской породы, мы готовили четыре года. И это только, чтобы они
научились поворачивать по манежу и слушать наездника. Они очень сильные, если им
что-то не понравилось, то ими уже не получится управлять. Но на других работать не
хочется, потому что, когда заезжаешь на них в манеж, у зрителя — восторг, — рассказал
Олег Стромов.
Затаив дыхание юные горожане и их родители смотрели на выступление диких кошек. По
словам укротителей львов — Жанны и Павла Забелкиных, секрет послушности животных в
том, что они — часть семьи.
Мы для них — и мама, и папа. Вырастили с самого маленького возраста. Мы их любим и они нас также. У нас уникальный проект. Мы единственные, кто работает с семьей кошек. То есть с самцом и его семьей. Мальчики больше любят работать с супругой, а девочки — со мной, — рассказал Павел Забелкин.
И снова смена декораций, и погружение в очередную сказку. Клоуны, жонглеры,
воздушные гимнасты, акробаты готовы рассмешить и показать безграничные
возможности человека.
Задача программы «Клоун» не только развлечь зрителя, но и дать знания. Режиссер
Руслан Ганеев рассказал, что с детства знаком с семьей Юрия Никулина и более 15 лет
являлся режиссером Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
Такие люди, как Никулин, создали великое наследие, которым будут пользоваться еще
три, пять, десять поколений. Майкла Джексона давно нет, но его наследием пользуется
весь шоу-бизнес. Наследием Никулина — весь цирковой мир. При жизни он помог очень
многим. Поэтому родилась идея на столетие сделать «живой» памятник, который будет не
только из конструкций, но и цирковых артистов. И это очень символично. Все образы
клоунов мира собраны вокруг Никулина. Никулин среди них», — рассказал режиссер
постановки Руслан Ганеев.
Он подчеркнул, что в выступлениях нет текста, один лишь символизм, который понятен
каждому. Единственное, чего не удалось добиться режиссеру — найти такого клоуна, как Юрий Никулин. До сих пор никто не может повторить его известные репризы