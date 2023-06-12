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Из украинского плена освободили военного из Тюменской области. Видео

12 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI

Военнослужащего из Тюменской области освободили из украинского плена

Военнослужащего из Тюменской области, находившегося в украинском плену, освободили. Накануне состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Шамсаил Саралиев

Всего было освобождено 94 российских военнослужащих. Об этом сообщил в своем тг-канале депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

По информации источника, в числе освобожденных российских военных Дмитрий Иванченко из Тюменской области, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года из украинского плена был освобожден 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Земляка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.

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#Общество#Новости тюмени#СВО#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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