Из украинского плена освободили военного из Тюменской области. Видео

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Всего было освобождено 94 российских военнослужащих. Об этом сообщил в своем тг-канале депутат Государственной Думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
По информации источника, в числе освобожденных российских военных Дмитрий Иванченко из Тюменской области, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года из украинского плена был освобожден 22-летний фельдшер из Тобольска Александр Захаров. Земляка заметили в видеорепортаже федерального канала жители Тюменской области.