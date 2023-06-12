Губернатор Моор выступил с обращением к тюменцам. Видео

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
«День России — это общенациональный праздник, который объединяет все народы нашей страны. Всех граждан, кто искренне любит Отечество, верит в него, своими делами и поступками приумножает его благополучие и славу. Уважает тысячелетнюю историю нашей большой и многонациональной страны. Если приходят трудные времена — преодолевают их сообща», — отметил Александр Моор.
По его словам, так было в период пандемии, когда жители страны еще больше осознали важность единения нации.
«Так происходит и сегодня, в исторический момент для нашей страны, когда все общество объединилось для защиты свободы России. Мы почувствовали внутреннюю силу и сопричастность ко всем событиям, влияющим на настоящее и будущее», — отметил губернатор.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени в связи с проведением массовых мероприятий, в том числе велофестиваля, будут перекрыты несколько улиц в центре города.