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Губернатор Моор выступил с обращением к тюменцам. Видео

12 июня 2023, 05:47
Фото: 1MI

Губернатор Моор обратился к тюменцам в День России

С днем России поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор. Глава региона отметил, что сплоченность, взаимная поддержка и консолидация усилий поможет справиться со всеми вызовами времени и задачами любой сложности.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Александр Моор
«День России — это общенациональный праздник, который объединяет все народы нашей страны. Всех граждан, кто искренне любит Отечество, верит в него, своими делами и поступками приумножает его благополучие и славу. Уважает тысячелетнюю историю нашей большой и многонациональной страны. Если приходят трудные времена — преодолевают их сообща», — отметил Александр Моор.

По его словам, так было в период пандемии, когда жители страны еще больше осознали важность единения нации.

«Так происходит и сегодня, в исторический момент для нашей страны, когда все общество объединилось для защиты свободы России. Мы почувствовали внутреннюю силу и сопричастность ко всем событиям, влияющим на настоящее и будущее», — отметил губернатор.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня в Тюмени в связи с проведением массовых мероприятий, в том числе велофестиваля, будут перекрыты несколько улиц в центре города.

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