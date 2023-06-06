Тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от собак

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По данным аналитиков Wildberries, чаще всего горожане приобретают данные средства для защиты от нападения собак. Преимущественно те, которые не требуют специального разрешения на хранение и использование.
Большая часть предпочитает защищать себя с помощью газовых баллончиков, так как на электрошокеры, оружие требуется специальная лицензия, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожала мясная продукция. Рост цен составил от 1 до 21 рубля. В тоже время подешевели томаты — на 38 рублей.