nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Изображение материала

Тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от собак

6 июня 2023, 04:10

В Тюмени цены на товары для самообороны выросли на 40%

В Тюмени на 40% за год выросли цены на средства для самообороны. Вследствие чего, падение оборота данных товаров сократилось почти на 67%.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков Wildberries, чаще всего горожане приобретают данные средства для защиты от нападения собак. Преимущественно те, которые не требуют специального разрешения на хранение и использование.

Большая часть предпочитает защищать себя с помощью газовых баллончиков, так как на электрошокеры, оружие требуется специальная лицензия, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожала мясная продукция. Рост цен составил от 1 до 21 рубля. В тоже время подешевели томаты — на 38 рублей.

Читайте также:
В Тюмени взлетели цены на один из главных ингредиентов окрошкиВ Вагайском районе рядом с деревней Дубровное бушует лесной пожар
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Самооборона#Собаки#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменка рассказала, почему ушла из Роспотребнадзора в аниматоры
Сегодня, 03:52
Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом
Вчера, 13:53
Ландшафтный пожар рядом с деревней Дубровное бушует в Вагайском районе
Сегодня, 03:55
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Вчера, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Вчера, 09:57