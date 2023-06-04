В Тюмени взлетели цены на один из главных ингредиентов окрошки

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным Тюменьстата, цена на килограмм вареной колбасы увеличилась на 21 рубль — сегодня этот продукт стоит в среднем 537 рублей, сардельки подорожали на 16 рублей — до 460 рублей за килограмм.
Стоимость мяса птицы выросла на 2 рубля — до 211 рублей за килограмм, рыбы на — почти на 9 рублей (258 рублей). Также от 1 до 2 рублей выросли цены на свинину, баранину и яйца. Стоимость молочных и кисломолочных продуктов осталась на прежнем уровне, за исключением сметаны — килограмм стал стоить дороже почти на 7 рублей (271 рубль).
При этом подешевели более чем на 1 рубль овощи — картофель лук и морковь. Стоимость огурцом и томатов снизилась на 6 и 38 рублей соответственно. Сегодня в среднем килограмм огурцов стоит 111 рублей, помидоров — 150 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на стихийных рынках начали продавать краснодарскую клубнику. Стоимость килограмма составляет 500 рублей, стакана — 150 рублей. На рынках цены выше — килограмм клубники здесь продают за 600-800 рублей. Черешня в среднем пока стоит 450-650 рублей за килограмм.