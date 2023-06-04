В Тюмени взлетели цены на один из главных ингредиентов окрошки

Стоимость мяса птицы выросла на 2 рубля — до 211 рублей за килограмм, рыбы на — почти на 9 рублей (258 рублей). Также от 1 до 2 рублей выросли цены на свинину, баранину и яйца. Стоимость молочных и кисломолочных продуктов осталась на прежнем уровне, за исключением сметаны — килограмм стал стоить дороже почти на 7 рублей (271 рубль).