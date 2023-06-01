В Тюмени бойцовская собака покусала ребенка в подъезде дома

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По словам мамы девочки, животное набросилось и покусало ребенка в тот момент, когда он ждал лифт.
«Соседская собака выбежала их квартиры и покусала дочь. Не знаю, конечно, породу, но бойцовская. Это был ужас, дочь в испуге, кричала дико, час ждали скорую. В больнице были два часа, еще час после этого всего ужаса в полиции», — сообщила в социальных сетях тюменка.
По ее словам, животное и ранее вело себя агрессивно. Два года назад собака покусала маму пострадавшей девочки.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. Размер штрафов составляют от полутора до тридцати тысяч рублей.