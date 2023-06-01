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В Тюмени бойцовская собака покусала ребенка в подъезде дома

1 июня 2023, 04:12
Фото: 1MI

В Тюмени бойцовская собака покусала ребенка

В Тюмени собака бойцовской породы напала на ребенка. Инцидент произошел накануне днем в подъезде дома, расположенного по улице Самарцева, 20.
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Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

По словам мамы девочки, животное набросилось и покусало ребенка в тот момент, когда он ждал лифт.

«Соседская собака выбежала их квартиры и покусала дочь. Не знаю, конечно, породу, но бойцовская. Это был ужас, дочь в испуге, кричала дико, час ждали скорую. В больнице были два часа, еще час после этого всего ужаса в полиции», — сообщила в социальных сетях тюменка.

По ее словам, животное и ранее вело себя агрессивно. Два года назад собака покусала маму пострадавшей девочки.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. Размер штрафов составляют от полутора до тридцати тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Собаки#Собаки бойцовых пород#Тюмень#Дети#Жалоба#Тюменская область
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