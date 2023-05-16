Владелец стаффорда, который напал на 2-летнего ребенка, приговорен к крупному штрафу

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Мужчину признали виновным по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
ЧП произошло 18 января этого года в одном из домов Тюмени на улице Новотарманской. В лифте собака по неизвестной причине набросилась на 2-летнего мальчика. Намордника на животном не было. Более 10 суток юный тюменец провел в больнице. В настоящее время он получает лечение для устранения последствий укуса и помощь врача-психиатра.
«Следствием и судом установлено, что 18 января 2023 года осужденный, проявив свою преступную небрежность, допустил нападение своей собаки на 2-летнего мальчика в лифте жилого дома, причинив ему рваные раны лица. Малолетнему понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. Мальчику причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что хозяином бойцовской собаки оказался спортсмен из Тобольска и бывший тренер сети фитнес клубов «Атлетик Джим» Вячеслав Черниченко. По словам мамы мальчика, собака набросилась на ребенка после раздавшегося громкого звука.