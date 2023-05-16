nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Изображение материала

Владелец стаффорда, который напал на 2-летнего ребенка, приговорен к крупному штрафу

16 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI

Хозяина собаки, которая искусала лицо 2-летнему ребенку

Владельцу стаффордширского терьера, напавшего в лифте на 2-летнего ребенка, сегодня вынесли приговор. 23-летнему тюменцу мировой суд Ленинского судебного района назначил наказание в виде штрафа в 65 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ЧП произошло 18 января этого года в одном из домов Тюмени на улице Новотарманской. В лифте собака по неизвестной причине набросилась на 2-летнего мальчика. Намордника на животном не было. Более 10 суток юный тюменец провел в больнице. В настоящее время он получает лечение для устранения последствий укуса и помощь врача-психиатра.

«Следствием и судом установлено, что 18 января 2023 года осужденный, проявив свою преступную небрежность, допустил нападение своей собаки на 2-летнего мальчика в лифте жилого дома, причинив ему рваные раны лица. Малолетнему понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. Мальчику причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что хозяином бойцовской собаки оказался спортсмен из Тобольска и бывший тренер сети фитнес клубов «Атлетик Джим» Вячеслав Черниченко. По словам мамы мальчика, собака набросилась на ребенка после раздавшегося громкого звука.

Читайте также:
Подробности нападения собаки на мальчика. Владелец пса - спортсмен из ТобольскаВ Тюмени стаффордширский терьер изуродовал лицо 2-летнему малышу
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Суд#Тюменская область#Собаки#Животные#Приговор#Дети
Подпишитесь
Портят товар, оформляют возвраты, крадут фото. Исповедь продавца Wildberries в Тюмени
Сегодня, 04:46
Строители снесут старую школу на улице Красных Зорь в Тюмени. Скрин
Сегодня, 11:21
Молодой житель Тобольска погиб при проведении СВО. Фото
Сегодня, 10:18
«Двое на одного»: инсайдер рассказал, кто займет пост защитника прав человека
Сегодня, 07:11
Тобольская бабушка отсудила право на удочерение внучки
Вчера, 06:15
В Тобольске пропала 15-летняя школьница. Фото
Сегодня, 10:31