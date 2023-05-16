Владелец стаффорда, который напал на 2-летнего ребенка, приговорен к крупному штрафу

ЧП произошло 18 января этого года в одном из домов Тюмени на улице Новотарманской. В лифте собака по неизвестной причине набросилась на 2-летнего мальчика. Намордника на животном не было. Более 10 суток юный тюменец провел в больнице. В настоящее время он получает лечение для устранения последствий укуса и помощь врача-психиатра.