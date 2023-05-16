В Тюмени придумали новые штрафы для владельцев животных. За что придется платить?

За допущение по неосторожности нападения животного на человека с причинением вреда здоровью, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, за нападение на другое животное — от 3 до 5 тысяч рублей.