В Тюмени придумали новые штрафы для владельцев животных. За что придется платить?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В документе, опубликованном на сайте регионального парламента, указано, что нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу — влечет наложение административного штрафа в размере 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч.
За содержание домашних животных в местах общего пользования оштрафуют от 500 до 1 тысячи рублей.
«Выгул без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, а также нахождение собаки в общественных местах без присмотра и сопровождения хозяина — влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей», — указано в документе.
За допущение по неосторожности нападения животного на человека с причинением вреда здоровью, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, за нападение на другое животное — от 3 до 5 тысяч рублей.
За нарушение правил содержания и выгула животных, повлекшее причинение ущерба чужому имуществу придется заплатить штраф от 1 до 5 тысяч рублей.
Также предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными (от 1 до 3 тысяч рублей) и за действие или бездействие, из-за которых пострадало животное (от 3 до 5 тысяч рублей).
«Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества граждан, гуманному обращению с животными. Позволят снизить возникающую социальную напряжённость между гражданами и владельцами домашних животных», — отмечено к пояснительной записке.
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