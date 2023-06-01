На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в период со 2 по 5 июня ожидается повышение температуры воздуха до +35…+36. Кроме того, усилится ветер до 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.
По прогнозам синоптиков, 2 мая ожидаются местами небольшие дожди и грозы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зной начнет идти на убыль только на следующей неделе. 6 июня термометры покажут + 21…+26. 7 июня, в среду, максимальная температура воздуха составит +22…+23.