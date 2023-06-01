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На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза

1 июня 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

На территории Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие пять суток на территории региона установится аномально жаркая погода.

По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в период со 2 по 5 июня ожидается повышение температуры воздуха до +35…+36. Кроме того, усилится ветер до 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.

По прогнозам синоптиков, 2 мая ожидаются местами небольшие дожди и грозы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зной начнет идти на убыль только на следующей неделе. 6 июня термометры покажут + 21…+26. 7 июня, в среду, максимальная температура воздуха составит +22…+23.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Штормовое предупреждение#Тюменская область
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