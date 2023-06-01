На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза

По данным Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в период со 2 по 5 июня ожидается повышение температуры воздуха до +35…+36. Кроме того, усилится ветер до 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.