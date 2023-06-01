Жара и обмеление Туры: какая погода ждет тюменцев в июне?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Последний раз, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, знойная погода в мае наблюдалась в 2021 году. Тогда в конце третьей декады месяца температура воздуха в южных районах региона доходила до +33.
По прогнозам метеорологов, начало июня также ожидается сухим и жарким. В ближайшие шесть дней температура воздуха составит +18.+25 ночью и +29…+35 в дневные часы. Осадки при этом не ожидаются.
Зной спадет только 6 июня. В этот день термометры покажут +13…+17 ночью и +21…+23 днем. Осадки в виде кратковременных дождей ожидаются лишь к концу следующей недели.
Заметим, что в Тюмени с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет 6 сантиметров над нулевой отметкой. За минувшие сутки он понизился на 7 сантиметров.
По данным истории наблюдений, минимальный уровень воды в Туре 1 июня, 148 сантиметров, был зарегистрирован в 2011 году, максимальный, 816 сантиметров, в 2022 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшие сутки число лесных пожаров увеличилось в два раза. На территории региона действуют 9 лесных пожаров.