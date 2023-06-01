Жара и обмеление Туры: какая погода ждет тюменцев в июне?

Заметим, что в Тюмени с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет 6 сантиметров над нулевой отметкой. За минувшие сутки он понизился на 7 сантиметров.