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Жара и обмеление Туры: какая погода ждет тюменцев в июне?

1 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI

Май в Тюмени в этом году оказался самым сухим и жарким за всю историю наблюдений

Май в этом году в Тюменской области стал одним из самых жарких за всю 130-летнюю историю наблюдений.
Сюжет
Тюмень

Последний раз, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, знойная погода в мае наблюдалась в 2021 году. Тогда в конце третьей декады месяца температура воздуха в южных районах региона доходила до +33.

По прогнозам метеорологов, начало июня также ожидается сухим и жарким. В ближайшие шесть дней температура воздуха составит +18.+25 ночью и +29…+35 в дневные часы. Осадки при этом не ожидаются.

Зной спадет только 6 июня. В этот день термометры покажут +13…+17 ночью и +21…+23 днем. Осадки в виде кратковременных дождей ожидаются лишь к концу следующей недели.

Заметим, что в Тюмени с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет 6 сантиметров над нулевой отметкой. За минувшие сутки он понизился на 7 сантиметров.

По данным истории наблюдений, минимальный уровень воды в Туре 1 июня, 148 сантиметров, был зарегистрирован в 2011 году, максимальный, 816 сантиметров, в 2022 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за минувшие сутки число лесных пожаров увеличилось в два раза. На территории региона действуют 9 лесных пожаров.

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