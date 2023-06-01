Ягод не будет: тюменцам запретили ходить в лес до конца июня

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 04.06.2023 по 24.06.2023“. Настоящее постановление вступает в силу с 04 июня 2023 года», — указано в документе.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с 1 июня отменен режим ЧС. Запреты на разведение открытого огня и посещения лесов сохранены.