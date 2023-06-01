nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Изображение материала

Ягод не будет: тюменцам запретили ходить в лес до конца июня

1 июня 2023, 10:12

Тюменские власти продлили запрет на посещение лесов

Тюменские власти продлили действие особого противопожарного режима до 24 июня 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
Сюжет
Тюмень
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 04.06.2023 по 24.06.2023“. Настоящее постановление вступает в силу с 04 июня 2023 года», — указано в документе.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с 1 июня отменен режим ЧС. Запреты на разведение открытого огня и посещения лесов сохранены.

Читайте также:
Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло в два разаРекламу вейпов хотят запретить тюменские депутаты
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Особый противопожарный режим#Тюменская область
Подпишитесь
«Взрыв и массовые убийства»: в суде прошел процесс по уголовному делу нейросети
Сегодня, 08:23
Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево
Сегодня, 05:55
120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки
Сегодня, 04:49
Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня
Сегодня, 10:23
На Тюменскую область обрушится штормовой ветер и гроза
Сегодня, 10:20