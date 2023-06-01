nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Изображение материала

Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло в два раза

1 июня 2023, 03:49
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области растет число лесных пожаров

В Тюменской области увеличилось число пожаров. На территории региона действуют девять лесных пожаров, в том числе пять локализованных.
Сюжет
Тюмень

Днем ранее было зафиксировано четыре лесных пожара. За сутки зарегистрировано шесть новых лесных пожаров, ликвидирован один площадью 3 гектара.

Термоточки зафиксированы в Аромашевском, Вагайском, Ярковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском районах.

По погодным условиям, 1 и 2 июня в в Ишимской и Тобольской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тюменской — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — III класс пожарной опасности (средняя степень).

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области жаркая погода сохранится до следующего вторника. 6 июня, по прогнозам синоптиков, в зной в регионе спадет и температура воздуха составит +17...+24.

Читайте также:
В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Пожар
Подпишитесь
Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга
31 мая 08:07
«Была бронь»: отец через суд пытается вернуть мобилизованного сына
31 мая 08:44
«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК
31 мая 06:20
Новый график социальных выплат и повышение пенсий: что изменится с 1 июня
30 мая 15:39
Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени
31 мая 05:12
Эксперты призывают поспешить с открытием вклада
31 мая 06:52