Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло в два раза

По погодным условиям, 1 и 2 июня в в Ишимской и Тобольской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тюменской — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — III класс пожарной опасности (средняя степень).