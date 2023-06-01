Число лесных пожаров в Тюменской области за сутки выросло в два раза

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Днем ранее было зафиксировано четыре лесных пожара. За сутки зарегистрировано шесть новых лесных пожаров, ликвидирован один площадью 3 гектара.
Термоточки зафиксированы в Аромашевском, Вагайском, Ярковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском районах.
По погодным условиям, 1 и 2 июня в в Ишимской и Тобольской авиазонах прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Тюменской — V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской — III класс пожарной опасности (средняя степень).
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области жаркая погода сохранится до следующего вторника. 6 июня, по прогнозам синоптиков, в зной в регионе спадет и температура воздуха составит +17...+24.