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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:45

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Судья по делу Виталия Бережного ушла в совещательную комнату до завтра

25 мая 2023, 12:36
Фото: nashgorod.ru

Приговор тюменцу Виталию Бережному будет вынесен в Москве завтра

Ожидалось, что сегодня в московском городском суде Виталию Бережному, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой, вынесут приговор. Однако судья сообщила, что свое решение она огласит завтра.
«Сегодня председательствующая судья А. Б. Ковалевская удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен завтра в 14:00. Заседание должно быть открыто для публики в этой части», — рассказал адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.

Однако защитник уже предполагает, что бережному выберут крайне строгое наказание, в частости из-за того, что дело рассматривалось очень долго и у стороны обвинения был серьезный оппонент, который вгрызался в каждую деталь, чтобы доказать невиновность Виталия.

«Так сложилась практика судебной системы», — комментирует Почуев.

Он убежден, что Виталий Бережной не убивал, не похищал и не насиловал Анастасию Муравьеву, к этому может быть причастен серийный маньяк, который нападает на детей с 1997 года и до сих пор остается безнаказанным.

Ранее «Наш город» рассказывал о тайнах дела Виталия Бережного и о «белых пятнах» в его деле, которые продолжают склонять общественность к непричастности бережного к инкриминируемому преступлению.

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