Судья по делу Виталия Бережного ушла в совещательную комнату до завтра

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Сегодня председательствующая судья А. Б. Ковалевская удалилась в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен завтра в 14:00. Заседание должно быть открыто для публики в этой части», — рассказал адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.
Однако защитник уже предполагает, что бережному выберут крайне строгое наказание, в частости из-за того, что дело рассматривалось очень долго и у стороны обвинения был серьезный оппонент, который вгрызался в каждую деталь, чтобы доказать невиновность Виталия.
«Так сложилась практика судебной системы», — комментирует Почуев.
Он убежден, что Виталий Бережной не убивал, не похищал и не насиловал Анастасию Муравьеву, к этому может быть причастен серийный маньяк, который нападает на детей с 1997 года и до сих пор остается безнаказанным.
Ранее «Наш город» рассказывал о тайнах дела Виталия Бережного и о «белых пятнах» в его деле, которые продолжают склонять общественность к непричастности бережного к инкриминируемому преступлению.