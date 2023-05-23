Пожаров не будет? Июнь в Тюмени ожидается дождливым и прохладным

До конца этой недели в Тюмени сохранится жарка и сухая погода. В ночные часы термометры не будут опускаться ниже +12…+16, днем будут показывать +26…+28. В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, воздух прогреется до +29…+30.