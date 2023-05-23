Пожаров не будет? Июнь в Тюмени ожидается дождливым и прохладным

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
До конца этой недели в Тюмени сохранится жарка и сухая погода. В ночные часы термометры не будут опускаться ниже +12…+16, днем будут показывать +26…+28. В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, воздух прогреется до +29…+30.
Жаркая погода сохранится до конца мая. 2 июня, в пятницу, ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха в этот день составит +16…+21. С 3 июня в регион придут дожди. Дождливая погода сохранится до 17 июня. Средняя температура воздуха в эти дни составит +13….+19.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен максимальный уровень пожарной опасности. На территории региона действуют 11 лесных пожаров. С 7 мая в Тюменской области объявлен режим ЧС.