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Пожаров не будет? Июнь в Тюмени ожидается дождливым и прохладным

23 мая 2023, 06:17

Дожди придут в Тюменскую область только в июне

Долгожданные дожди в Тюменскую область придут только через неделю. По прогнозам метеорологов, первый месяц лета ожидается на территории региона прохладным и дождливым.
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Тюмень

До конца этой недели в Тюмени сохранится жарка и сухая погода. В ночные часы термометры не будут опускаться ниже +12…+16, днем будут показывать +26…+28. В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, воздух прогреется до +29…+30.

Жаркая погода сохранится до конца мая. 2 июня, в пятницу, ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха в этот день составит +16…+21. С 3 июня в регион придут дожди. Дождливая погода сохранится до 17 июня. Средняя температура воздуха в эти дни составит +13….+19.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области введен максимальный уровень пожарной опасности. На территории региона действуют 11 лесных пожаров. С 7 мая в Тюменской области объявлен режим ЧС.

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