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Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени

23 мая 2023, 05:48

В Тюмени с 20 мая открылся купальный сезон

В Тюменской области официально открыт купальный сезон. Правда, купаться в водоемах пока нельзя — соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора не выдавались. Но загорать уже можно. «Наш Город» выяснил, где обустроены пляжи для тюменцев.
Сюжет
Тюмень

Пляж «Верхний бор»

Пляж на базе отдыха «Верхний бор» традиционно пользуется у тюменцев популярностью. В минувшем году акватория озера Верхнее Кривое вошла в список водоемов, где официально разрешил купать Роспотребнадзор.

В зоне для купания дежурят спасатели, пляж полностью обустроен для безопасного отдыха. На территории имеются раздевалки, душевые, кафе, целебные горячие источники и т. д. Вход на базу отдыха платный. Взрослому придется заплатить 380 рублей, детям до 14 лет и пенсионерам — 200 рублей. Для детей до 7 лет — вход бесплатный (в сопровождении взрослых).

До пляжа «Верхний Бор» можно добраться по Салаирскому тракту — зона отдыха находится на 11-м километре тракта.

Пляж на озере Липовое

Еще один из популярных пляжей среди тюменцев — пляжный клуб «Липовое». Территория комплекса продумана до мелочей — благоустроенный пляж, автомобильная и велосипедная парковки, магазин пляжных товаров, волейбольная площадка, спасательные и медицинские пункты, воркаут-зона, прокат катамаранов и sup-сёрфов, раздевалки, туалетные комнаты, тропический душ, летняя кухня и бар.

Стоимость входа на платную территорию отдыха — от 600 рублей в будние дни и 900 рублей в выходные. Дети до 7 лет — бесплатно.

Доехать Липового озера в Тюмени можно по Велижанскому тракту — база отдыха находится на 7-м километре.

Пляж на пруду Лесном

База отдыха «Пруд Лесной» находится в черте города, в районе ТЭЦ-2. Территория базы оборудована раздевалками, туалетами и душевыми. Имеется прокат различного пляжного инвентаря.

Стоимость входа для взрослых — 250 рублей, для детей от 7 до 13 лет, многодетным семьям, пенсионерам, ветеранам боевых действий — 150 рублей. Для детей до 6 лет, ветеранов ВОВ, инвалидов 1 группы — вход бесплатный. Въезд на территорию базы на автомобиле — от 50 рублей.

Пляж работает ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера.

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