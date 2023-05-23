Купаться нельзя загорать: список обустроенных пляжей в Тюмени

В зоне для купания дежурят спасатели, пляж полностью обустроен для безопасного отдыха. На территории имеются раздевалки, душевые, кафе, целебные горячие источники и т. д. Вход на базу отдыха платный. Взрослому придется заплатить 380 рублей, детям до 14 лет и пенсионерам — 200 рублей. Для детей до 7 лет — вход бесплатный (в сопровождении взрослых).