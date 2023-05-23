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Число пожаров в Тюменской области растет — где горит?

23 мая 2023, 03:29
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области выросло число лесных пожаров до 11

Число лесных пожаров в Тюменской области растет. На утро 23 мая на территории региона действуют 11 лесных пожаров, в том числе 6 локализованных. Днем ранее их было 9.
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Тюмень

По данным «Карта пожаров», возгорания действуют в Абатском, Вагайском, Ярковском, Сладковском, Уватском, Викуловском районах.

За последние сутки зарегистрировано три новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 7 гектаров.

По погодным условиям, 23 и 24 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области введен запрет на посещение водных природных объектов в вечернее время. Ограничение действует на период введения режима ЧС.

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