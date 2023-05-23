Число пожаров в Тюменской области растет — где горит?

В Тюменской области выросло число лесных пожаров до 11

Число лесных пожаров в Тюменской области растет. На утро 23 мая на территории региона действуют 11 лесных пожаров, в том числе 6 локализованных. Днем ранее их было 9.

Сюжет Тюмень