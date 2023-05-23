Число пожаров в Тюменской области растет — где горит?

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
По данным «Карта пожаров», возгорания действуют в Абатском, Вагайском, Ярковском, Сладковском, Уватском, Викуловском районах.
За последние сутки зарегистрировано три новых лесных пожара, ликвидирован один площадью 7 гектаров.
По погодным условиям, 23 и 24 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области введен запрет на посещение водных природных объектов в вечернее время. Ограничение действует на период введения режима ЧС.