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Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз

8 мая 2023, 05:05
Фото: IQAir

Тюмень затянуло дымом от пожаров — ПДК превышена в 15 раз

В Тюменской области в разы ухудшилось качество атмосферного воздуха. В настоящее время уровень вредных веществ в атмосферном воздухе превышает допустимые значения в 15 раз.
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Тюмень

По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на отметке 161 при норме от 0 до 50.

Смог, запах дыма и частицы пепла в город несет западный ветер из Свердловской области — под Тугулымом зафиксированы множественные очаги возгорания.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмени рекомендуют в связи с задымленностью воздержаться от прогулок, в доме (квартире) следует плотно закрыть все двери и окна, периодически увлажнять помещение. В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Смог#Неприятный запах#Тюменская область
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