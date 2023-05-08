Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
По данным сервиса IQAir, индекс AQI находится на отметке 161 при норме от 0 до 50.
Смог, запах дыма и частицы пепла в город несет западный ветер из Свердловской области — под Тугулымом зафиксированы множественные очаги возгорания.
Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмени рекомендуют в связи с задымленностью воздержаться от прогулок, в доме (квартире) следует плотно закрыть все двери и окна, периодически увлажнять помещение. В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.