Воздухом в Тюмени стало вредно дышать — ПДК превышена в 15 раз

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмени рекомендуют в связи с задымленностью воздержаться от прогулок, в доме (квартире) следует плотно закрыть все двери и окна, периодически увлажнять помещение. В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.