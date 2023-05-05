Смог в Тюмени: как спасаться?

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Тюменские медики напомнили горожанам основные правила спасения от смога и неприятных последствий.
Группы риска
В группы риска, у которых может ухудшиться здоровье в связи с сильным задымлением, входят пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и подростки, граждане с сердечно-легочными заболеваниями.
Таким людям стоит воздержаться от прогулок. Если же выхода на улицу не избежать — следует надевать защитную маску или увлажненную пятислойную марлевую маску. От контактных линз следует отказаться в пользу очков.
Как спастись от запаха гари
В помещении не следует открывать двери и окна. Кроме того, нужно периодически увлажнять воздух в помещении — это можно делать с помощью обычного пульверизатора.
Врачи рекомендуют также пить больше жидкости — отвары брусники и шиповника, зеленый чай, минеральную и чистую воду. Освежиться поможет и принятие душа. Употребление алкоголя и физические нагрузки следует исключить, курение сократить до минимума.
В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на данный момент концентрация ПДК в воздухе превышена в 1,4 раза — в 20 километрах от города, в селе Успенка Тюменского района, зафиксирован пожар.