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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 06:23

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Смог в Тюмени: как спасаться?

5 мая 2023, 05:41
Фото: ГИБДД

Как тюменцам защититься от смога

Смог и гарь от природных и лесных пожаров сегодня окутали Тюмень — удушающий запах накрыл все районы областной столицы.

Тюменские медики напомнили горожанам основные правила спасения от смога и неприятных последствий.

Группы риска

В группы риска, у которых может ухудшиться здоровье в связи с сильным задымлением, входят пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и подростки, граждане с сердечно-легочными заболеваниями.

Таким людям стоит воздержаться от прогулок. Если же выхода на улицу не избежать — следует надевать защитную маску или увлажненную пятислойную марлевую маску. От контактных линз следует отказаться в пользу очков.

Как спастись от запаха гари

В помещении не следует открывать двери и окна. Кроме того, нужно периодически увлажнять воздух в помещении — это можно делать с помощью обычного пульверизатора.

Врачи рекомендуют также пить больше жидкости — отвары брусники и шиповника, зеленый чай, минеральную и чистую воду. Освежиться поможет и принятие душа. Употребление алкоголя и физические нагрузки следует исключить, курение сократить до минимума.

В случае ухудшения самочувствия, в связи с запахом гари, горожанам рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на данный момент концентрация ПДК в воздухе превышена в 1,4 раза — в 20 километрах от города, в селе Успенка Тюменского района, зафиксирован пожар.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Смог#Неприятный запах#Касается каждого#Тюменская область#Пожары в Тюменской области в 2023 году
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