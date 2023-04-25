Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах

Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. При этом существенно сократилось число желающих зарегистрироваться на портале — с 5,5 тысяч в марте до 3,6 тысяч в апреле, сообщил директор Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александр Нагибин.