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Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах

25 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI

Число тюменцев, удаливших учетную запись на Госулугах, выросло в два раза

Жители Тюменской области начали массово удалять свои учетные записи на портале Госуслуг. Если в марте было подано 124 заявления на удаление учетной записи, то за первые две декады апреля — 243.
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Тюмень

Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. При этом существенно сократилось число желающих зарегистрироваться на портале — с 5,5 тысяч в марте до 3,6 тысяч в апреле, сообщил директор Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александр Нагибин.

О причинах удаления учетных записей информации нет. Также нет данных о том, кто подавал заявление на удаление учетных записей — женщины или мужчины, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Согласно документу отныне электронные повестки для военнообязанных граждан имеют такую же силу, как и обычные повестки.

В настоящее время электронный реестр повесток не работает.

#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#МФЦ Тюменской области#Госуслуги#Повестки#Электронные повестки#Военнообязанные#Валентина Бурнашева
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