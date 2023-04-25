Тюменцы массово удаляют учетные записи на Госулугах

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Для сравнения, год назад, в апреле 2022 года, число заявок на удаление учетной записи было менее 100. При этом существенно сократилось число желающих зарегистрироваться на портале — с 5,5 тысяч в марте до 3,6 тысяч в апреле, сообщил директор Многофункционального центра предоставления услуг Тюменской области Александр Нагибин.
О причинах удаления учетных записей информации нет. Также нет данных о том, кто подавал заявление на удаление учетных записей — женщины или мужчины, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Согласно документу отныне электронные повестки для военнообязанных граждан имеют такую же силу, как и обычные повестки.
В настоящее время электронный реестр повесток не работает.