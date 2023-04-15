Президент Путин подписал закон об электронных повестках

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Согласно закону, теперь электронные повестки для военнообязанных граждан имеют такую же силу, как и обычные повестки. Электронная повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете на портале Госуслуги.
Также закон вводит ряд ограничений для военнообязанных граждан, которые уклоняются от военной службы. Если призывник не явился в военкомат в течение двадцати дней после получения повестки, ему могут ограничить водительские права.
Также для уклонистов вводится запрет на постановку на учет в налоговом органе в качестве ИП и в качество налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Также приостанавливается право на совершение сделок с недвижимостью, водится запрет на регистрацию транспортных средств.
Возможно введение дополнительные ограничений в виде получения выплат, льгот и мер поддержки, получение кредитных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на военную службу будут призваны порядка 1700 человек. Призывники будут служить во всех видах и войсках Вооруженных сил РФ. Около 15 человек пополнят Президентский полк.
Что касается уклонистов, то по их розыску в регионе ведется регулярная работа. По словам военного комиссара Тюменской области, уклонисты есть, но их не много.