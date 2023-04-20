В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По ее словам, предполагается, что в этом году по улицам пройдет только военная техника.
«Как такового парада в День Победы в Тюмени с трибунами, шествием, перекрытием улиц, скорее всего, не будет. Конечно, стихийные шествия разгонять никто не станет. Но мы не рекомендуем собираться людям», — отметила Галина Валуева.
В свою очередь основатель акции Геннадий Иванов добавил, что такое решение принято для пресечения возможных провокаций и общественной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что акция «Бессмертный полк» в этом году в Тюмени пройдет в новом формате. Альтернативой шествию станут значки, бейджы с фотографиями ветеранов. Оформить фотографии героев тюменцы могут на портале polkrf.ru.