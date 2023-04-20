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В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы

20 апреля 2023, 06:56
Фото: 1MI

В Тюмени могут отменить Парад Победы

В Тюмени в этом году могут отменить парад, посвященный 9 Мая. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Тюменского регионального отделения «Бессмертный полк России» Галина Валуева.
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Тюмень

По ее словам, предполагается, что в этом году по улицам пройдет только военная техника.

«Как такового парада в День Победы в Тюмени с трибунами, шествием, перекрытием улиц, скорее всего, не будет. Конечно, стихийные шествия разгонять никто не станет. Но мы не рекомендуем собираться людям», — отметила Галина Валуева.

В свою очередь основатель акции Геннадий Иванов добавил, что такое решение принято для пресечения возможных провокаций и общественной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что акция «Бессмертный полк» в этом году в Тюмени пройдет в новом формате. Альтернативой шествию станут значки, бейджы с фотографиями ветеранов. Оформить фотографии героев тюменцы могут на портале polkrf.ru.

 

#Общество#Новости тюмени#Валентина Бурнашева#Парад победы#День Победы#9 мая#Тюмень#Тюменская область
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