В Тюмени в этом году могут отменить Парад Победы

Ранее «Наш Город» писал, что акция «Бессмертный полк» в этом году в Тюмени пройдет в новом формате. Альтернативой шествию станут значки, бейджы с фотографиями ветеранов. Оформить фотографии героев тюменцы могут на портале polkrf.ru.