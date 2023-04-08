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«Оплевали автомобиль и показали средний палец»: тюменка сняла конфликт на дороге

8 апреля 2023, 17:18
Фото: 1MI

Тюменка показала в социальных сетях видео конфликта на дороге по улице Профсоюзной

В социальных сетях распространилось видео о том, как на Профсоюзной водитель и пассажир Hyundai показывали неприличные жесты и оплевали машину автора ролика.

Тюменка, разместившая видеозапись, рассказала, что водитель автомобиля решил продолжить путь не по своей полосе, и был крайне недоволен тем, что ему не уступили.

«Сначала долго стояли, ждали, пока я открою окно, не дождавшись, кинули жвачку, которая прилипла к окну, и уехали. Потом, поравнявшись со мной, решили подрезать, когда я подъехала. А потом то, что на видео — мужчина плюнул в стекло, женщина что-то орет. Причем сзади сидит их маленькая дочь», — рассказала автор ролика.


Ранее «Наш город» писал, что у пьяного водителя из Нижнетавдинского района конфисковали автомобиль и приговорили его к обязательным работам.

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Видео: telegram-канал "Тюмень № 1"
#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Конфликт#Пассажиры#Ссора#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Видео
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