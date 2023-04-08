«Оплевали автомобиль и показали средний палец»: тюменка сняла конфликт на дороге

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Тюменка, разместившая видеозапись, рассказала, что водитель автомобиля решил продолжить путь не по своей полосе, и был крайне недоволен тем, что ему не уступили.
«Сначала долго стояли, ждали, пока я открою окно, не дождавшись, кинули жвачку, которая прилипла к окну, и уехали. Потом, поравнявшись со мной, решили подрезать, когда я подъехала. А потом то, что на видео — мужчина плюнул в стекло, женщина что-то орет. Причем сзади сидит их маленькая дочь», — рассказала автор ролика.
Ранее «Наш город» писал, что у пьяного водителя из Нижнетавдинского района конфисковали автомобиль и приговорили его к обязательным работам.