Тюменец лишился автомобиля Lexus из-за пьяной езды

У пьяного тюменца конфисковали дорогой автомобиль Lexus

За отказ от медицинского освидетельствования тюменец лишился автомобиля Lexus RX 300. По данным прокуратуры Тюменской области, Нижнетавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнему местному жителю.