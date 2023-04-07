Тюменец лишился автомобиля Lexus из-за пьяной езды

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимый, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, сел за руль своего автомобиля марки Lexus RX 300 и поехал к матери», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ему назначили 200 часов обязательных работ, автомобиль конфискован в доход государства.
13 марта «Наш город» сообщал, что тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350.