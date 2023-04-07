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Тюменец лишился автомобиля Lexus из-за пьяной езды

7 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI

У пьяного тюменца конфисковали дорогой автомобиль Lexus

За отказ от медицинского освидетельствования тюменец лишился автомобиля Lexus RX 300. По данным прокуратуры Тюменской области, Нижнетавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнему местному жителю.
«Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимый, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, сел за руль своего автомобиля марки Lexus RX 300 и поехал к матери», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ему назначили 200 часов обязательных работ, автомобиль конфискован в доход государства.

13 марта «Наш город» сообщал, что тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350.

Тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350
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#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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