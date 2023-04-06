«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества

Стоит отметить, что в Росавтодор не разрешают применение указанных добавок в верхних слоях асфальтобетонных покрытий на внегородских автодорогах. Сам хризотоп разрабатывался дорожниками ХМАО-Югры. Савоськин отмечает, что тогда его применяли в основном, как арматуры асфальтобетов для нижних слоев покрытий, которые не подвержены истиранию, но увеличивают срок службы автодорог.