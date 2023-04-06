«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Власти нас травят асбестовой пылью. При устройстве щебеночно-мастичной смеси на верхних покрытиях улично-дорожной сети города на протяжении нескольких лет АО „ТОДЭП“ и другие дорожные подрядные организации используют добавки — стилобит и хризотоп. Эта добавка состоит из асбестовых волокон, которые являются 3 классом опасности. Во времена СССР кровельный асбестовый шифер был запрещен к применению именно по причине наличия таких волокон в его составе», — объясняет Савоськин.
При движении автотранспортных средств происходит истирание покрытий из ЩМА, асбестовые волокна в виде пыли попадают в легкие, на слизистые оболочки носа и горла водителей и пешеходов, что вызывает онкологию, аллергию и другие болезни легких и слизистых оболочек.
Правительством РФ распоряжением от 28 января 2013 года №79-р была утверждена концепция, направленная на ликвидацию заболеваний, вызванных асбестосодержащей пылью.
За последние 5 лет улично-дорожная сеть города Тюмень почти полностью подверглась укладке верхних слоев покрытия из ЩМА с использованием стилобита и хризотопа.
«Я направил обращения в Роспотребнадзор для разбирательства. РПН мне отвечал месяц, я уж думал, что действительно проверку проводят, но мне прислали письмо, в котором заявлялось, что вместо городских дорожников они проверили областных. Департамент Шарухо фактически отказался от проверки, она заволокитили все на целый месяц, поэтому безусловно они входят в ГОПС и будут отвечать по закону», — говорит Савоськин.
«Оказывается, у нас в России можно применять опасные отходы в автодороги и сие не требует обязательной сертификации. Хорошо хоть мой запрос был также перенаправлен в ГУС по Тюменской области. Надеюсь, что они вникнут в проблему», — говорит Савоськин.
Используя токсичный материал, дорожники неплохо экономят, при том, что стоимость контрактов на обустройство дорог города весьма высоки.
«А потому я полагаю, что здесь также стоит говорить и о коррупции. У многих подрядчиков нет сертификатом на использование ЩМА, но на это никто не обращает внимания», — подчеркивает общественник.
Так, производитель ООО ПК «СТИЛОБИТ» на своем официальном сайте, случайно, либо намеренно не разместил свидетельства о сертификации по применению своей продукции.
«Проблема в том, что использование этих материалов никак не регулируется законом. Я планирую направлять запросы на федеральный уровень, чтобы добиться законного решения по данному вопросу и обратить внимание на острую проблему», — говорит Савоськин.
Стоит отметить, что в Росавтодор не разрешают применение указанных добавок в верхних слоях асфальтобетонных покрытий на внегородских автодорогах. Сам хризотоп разрабатывался дорожниками ХМАО-Югры. Савоськин отмечает, что тогда его применяли в основном, как арматуры асфальтобетов для нижних слоев покрытий, которые не подвержены истиранию, но увеличивают срок службы автодорог.
На своем портале ранее указанное ООО ПК «СТИЛОБИТ» как раз и указывают на армирующие способности их продукции.
«При укладке ШМА с применением стилобита образовываются выпотевания битума, так как волокна имеют полую структуру, что приводит к неравномерному перемешиванию на асфальтобетонных заводах, и как следствие, часть волокон может свободно вылетать из покрытий», — обозначил проблему Савоськин.
Общественник убежден, что использование опасных материалов стоит, как минимум, сертифицировать в обязательном порядке. Как максимум — запретить для использования на территории РФ.