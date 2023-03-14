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Тюменские УК штрафуют за плохую очистку крыш от сосулек и снега

14 марта 2023, 05:15
Фото: Тюмень - территория безопасности.

Тюменские власти штрафуют УК за плохую очистку крыш от сосулек и снега

Тюменские власти оштрафовали на сотни тысяч рублей управляющие компании и собственников зданий за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, в Ленинском и Калининском административных округах на УК было составлено 9 протоколов, в Центральном административном округе — 5 протоколов на сумму 170 тысяч рублей, в Восточном округе — 6 протоколов на сумму 105 тысяч рублей.

В администрации города подчеркнули, что зимой собственники зданий или управляющие организации, отвечающие за их содержание, помимо уборки снега с прилегающих территорий, также должны очищать кровли и козырьки и наледи и снежного покрова. Делать это необходимо своевременно, чтобы не допускать массированного схода снега или обвала сосулек. Перед очисткой крыш и козырьков необходимо огородить прилегающую территорию и тротуары, чтобы обезопасить пешеходов и транспорт. Сброшенный снег и лёд должны быть сразу вывезены.

Тюменцам напоминают, что сообщить о сосульках и угрозе схода снега с кровли можно на портал «Тюмень — наш дом» в категорию «Сосульки на крыше», а также по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на огромные сосульки, свисающие с крыши здания на улицах Комсомольской, Холодильной, Энергетиков и Елизарова.

В Тюмени на Холодильной и Елизарова огромные сосульки могут кого-нибудь убить. Фото
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Сосульки#Управляющие компании#Штрафы#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Снег#Уборка снега
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