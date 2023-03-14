В администрации города подчеркнули, что зимой собственники зданий или управляющие организации, отвечающие за их содержание, помимо уборки снега с прилегающих территорий, также должны очищать кровли и козырьки и наледи и снежного покрова. Делать это необходимо своевременно, чтобы не допускать массированного схода снега или обвала сосулек. Перед очисткой крыш и козырьков необходимо огородить прилегающую территорию и тротуары, чтобы обезопасить пешеходов и транспорт. Сброшенный снег и лёд должны быть сразу вывезены.