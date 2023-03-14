Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:54
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, в Ленинском и Калининском административных округах на УК было составлено 9 протоколов, в Центральном административном округе — 5 протоколов на сумму 170 тысяч рублей, в Восточном округе — 6 протоколов на сумму 105 тысяч рублей.
В администрации города подчеркнули, что зимой собственники зданий или управляющие организации, отвечающие за их содержание, помимо уборки снега с прилегающих территорий, также должны очищать кровли и козырьки и наледи и снежного покрова. Делать это необходимо своевременно, чтобы не допускать массированного схода снега или обвала сосулек. Перед очисткой крыш и козырьков необходимо огородить прилегающую территорию и тротуары, чтобы обезопасить пешеходов и транспорт. Сброшенный снег и лёд должны быть сразу вывезены.
Тюменцам напоминают, что сообщить о сосульках и угрозе схода снега с кровли можно на портал «Тюмень — наш дом» в категорию «Сосульки на крыше», а также по телефону Единого центра оперативного реагирования Тюмени 45-15-20.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на огромные сосульки, свисающие с крыши здания на улицах Комсомольской, Холодильной, Энергетиков и Елизарова.