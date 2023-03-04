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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Тюмени на Холодильной и Елизарова огромные сосульки могут кого-нибудь убить. Фото

4 марта 2023, 14:29
Фото: Скрин паблика «ЧС Тюмень» и тг-канала «Тюмень №1»

Большие тюменские сосульки могут кого-нибудь убить. Фото

Читатели паблика «ЧС Тюмень» и тг-канала «Тюмень №1» сообщают об огромных сосульках на крышах домов на Холодильной и Елизарова. Люди полагают, что они могут кого-нибудь убить.
«С крыши дома на Холодильной, 42а свисают сосульки. В этом же здании находится детская стоматология», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».
«Елизарова 27, эти сосульки кого-нибудь убьют! Кто знает, какая УК обслуживает этот дом, просьба донести до них, что это место очень оживлённое, а там громадины», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что в марте тюменцев ждут первые дожди. Температура воздуха повысится до + 2 градусов.

Огромные сосульки могут убить жителей Тюмени. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Погода#Погода в Тюмени#Снегопад
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