В Тюмени на Холодильной и Елизарова огромные сосульки могут кого-нибудь убить. Фото

Большие тюменские сосульки могут кого-нибудь убить. Фото

Читатели паблика «ЧС Тюмень» и тг-канала «Тюмень №1» сообщают об огромных сосульках на крышах домов на Холодильной и Елизарова. Люди полагают, что они могут кого-нибудь убить.