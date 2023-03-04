В Тюмени на Холодильной и Елизарова огромные сосульки могут кого-нибудь убить. Фото

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«С крыши дома на Холодильной, 42а свисают сосульки. В этом же здании находится детская стоматология», - сообщает подписчик тг-канала «Тюмень №1».
«Елизарова 27, эти сосульки кого-нибудь убьют! Кто знает, какая УК обслуживает этот дом, просьба донести до них, что это место очень оживлённое, а там громадины», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что в марте тюменцев ждут первые дожди. Температура воздуха повысится до + 2 градусов.