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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

На Обходе Тюмени весной отменят левые повороты

13 февраля 2023, 05:37
Фото: ГУС ТО

В Тюмени весной отменят левые повороты

На Обходе Тюмени изменится схема автомобильного движения. Весной здесь закроют левые повороты на участке примыкания улицы Теплотехников к Обходу Тюмени.
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Тюмень

Встречные потоки разделят ограждающими устройствами, а светофор демонтируют. Для пешеходов светофорный объект оставят — он будет включаться по требованию.

В ГУС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что левые повороты будут закрыты в связи с запуском непрерывного движения.

«Было проведено транспортное моделирование, которое показало, что автомобилисты для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении на улице Монтажников и Обхода, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений движения на данных участках изменение схемы не повлечёт», — заверили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что с 11 февраля изменилась схема движения на участке улицы Мельникайте — от въезда в ЖК «Горизонт» до улицы Тимофея Кармацкого введено одностороннее движение.

Участок улицы Мельникайте стал односторонним
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Отмена левых поворотов#Тюмень#Тюменская область
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