На Обходе Тюмени весной отменят левые повороты

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Встречные потоки разделят ограждающими устройствами, а светофор демонтируют. Для пешеходов светофорный объект оставят — он будет включаться по требованию.
В ГУС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что левые повороты будут закрыты в связи с запуском непрерывного движения.
«Было проведено транспортное моделирование, которое показало, что автомобилисты для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении на улице Монтажников и Обхода, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений движения на данных участках изменение схемы не повлечёт», — заверили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что с 11 февраля изменилась схема движения на участке улицы Мельникайте — от въезда в ЖК «Горизонт» до улицы Тимофея Кармацкого введено одностороннее движение.