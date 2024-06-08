Отмена левых поворотов

В Тюмени запретят левые повороты на трех автомобильных дорогах. Схема

В Тюмени в конце мая запретят левые повороты еще на двух перекрестках в городе. С 25 мая будет отменен левый поворот на регулируемом перекрестке улиц 2-я Луговая — Иртышская — Земляной Вал в сторону Челюскинцев.