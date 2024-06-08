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Отмена левых поворотов

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Без левых поворотов: на Первомайской запретят поворачивать налево
С 20 июня в Тюмени отменят левый поворот на аварийном перекрестке улиц Первомайской и Герцена при движении от железнодорожного вокзала в сторону Камышинской.
8 июня, 07:11
Налево запрещено: в Тюмени ликвидировали левые повороты на популярном перекрестке
В Тюмени запретили левые повороты на перекрестке улиц Мельникайте и Курской в сторону реки Туры, а также в обратном направлении.
24 мая, 07:33
2023
В Тюмени на Теплотехников отменили левые повороты
4 июня 2023, 06:04
В Тюмени запретят левые повороты на трех автомобильных дорогах. Схема
В Тюмени в конце мая запретят левые повороты еще на двух перекрестках в городе. С 25 мая будет отменен левый поворот на регулируемом перекрестке улиц 2-я Луговая — Иртышская — Земляной Вал в сторону Челюскинцев.
3 мая 2023, 08:38
На Обходе Тюмени весной отменят левые повороты
На Обходе Тюмени изменится схема автомобильного движения. Весной здесь закроют левые повороты на участке примыкания улицы Теплотехников к Обходу Тюмени.
13 февраля 2023, 05:37

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