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Участок улицы Мельникайте стал односторонним

11 февраля 2023, 05:50
Фото: 1MI

Участок улицы Мельникайте в Тюмени стал односторонним

В Тюмени с сегодняшнего дня введено одностороннее движение на участке улице Мельникайте. Односторонка действует от въезда в ЖК «Горизонт» до улицы Тимофея Кармацкого, в направлении от улицы Дружбы в сторону Дамбовской.
Сюжет
Тюмень

Соответствующие знаки уже установлены. Водителей просят следовать их указаниям.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти расторгли госконтракт в одностороннем порядке на реконструкцию автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте. Подрядная организация, с которой был заключен договор на выполнение работ, обратилась в суд с иском и требованием признать данное решение незаконным.

Тюменские власти расторгли контракт на ремонт участка объездной дороги
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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