Участок улицы Мельникайте стал односторонним

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти расторгли госконтракт в одностороннем порядке на реконструкцию автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте. Подрядная организация, с которой был заключен договор на выполнение работ, обратилась в суд с иском и требованием признать данное решение незаконным.