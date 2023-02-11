Участок улицы Мельникайте стал односторонним

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Соответствующие знаки уже установлены. Водителей просят следовать их указаниям.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти расторгли госконтракт в одностороннем порядке на реконструкцию автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» на участке от улицы Ямской до Мельникайте. Подрядная организация, с которой был заключен договор на выполнение работ, обратилась в суд с иском и требованием признать данное решение незаконным.