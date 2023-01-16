В Тюмени пришлось восстанавливать остановку после того, как ее сдул ветер

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жительница Тюмени пожаловалась на работу персонала ОКБ № 2. После того, как медицинское учреждение закрыли на карантин и родственники не могли приходить к 62-летнему мужчине, у него образовались пролежни.