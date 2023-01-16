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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Тюмени пришлось восстанавливать остановку после того, как ее сдул ветер

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI

В центре Тюмени сильный ветер разрушил остановку возле Драмтеатра

Сегодня утром остановочный пункт «пл. 400-летия Тюмени» рухнул. Причиной тому стал утренний ветер, порывы которого достигали 12 м/с.
Сюжет
Тюмень

Металлическая конструкция развалилась, как карточный домик. Причем жители сетовали не на погодные условия, а на качество остановочного пункта. Горожане недоумевали, почему место, которое должно спасать людей от ветра и дождя, не выдерживает погодных условий?

Ответа тюменцы пока так и не получили. Но, как сообщают очевидцы, к обеду рабочие уже трудились над восстановлением конструкции.

Фото: 1MI
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Это не единственная проблема, связанная с остановочными павильонами. На улице Щербакова после ДТП так и не смогли вернуть конструкцию, которую снес пьяный водитель. Детям приходится ждать свои автобусы на обочине, регулярно подвергая себя опасности. 

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жительница Тюмени пожаловалась на работу персонала ОКБ № 2. После того, как медицинское учреждение закрыли на карантин и родственники не могли приходить к 62-летнему мужчине, у него образовались пролежни.

#Алиса Вернер#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Жалобы#Тюменская область
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