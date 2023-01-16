В Тюмени пришлось восстанавливать остановку после того, как ее сдул ветер

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Металлическая конструкция развалилась, как карточный домик. Причем жители сетовали не на погодные условия, а на качество остановочного пункта. Горожане недоумевали, почему место, которое должно спасать людей от ветра и дождя, не выдерживает погодных условий?
Ответа тюменцы пока так и не получили. Но, как сообщают очевидцы, к обеду рабочие уже трудились над восстановлением конструкции.
Это не единственная проблема, связанная с остановочными павильонами. На улице Щербакова после ДТП так и не смогли вернуть конструкцию, которую снес пьяный водитель. Детям приходится ждать свои автобусы на обочине, регулярно подвергая себя опасности.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что жительница Тюмени пожаловалась на работу персонала ОКБ № 2. После того, как медицинское учреждение закрыли на карантин и родственники не могли приходить к 62-летнему мужчине, у него образовались пролежни.