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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Тюменцы остались без остановки: старую снес пьяный водитель, а новой до сих пор нет

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI

В Тюмени до сих пор не восстановили остановочный пункта на улице Щербакова

Без знака, сигнализирующего водителям общественного транспорта о том, что на улице Щербакова нужно забрать пассажиров, и без остановочного павильона остались жители зареки.
Сюжет
Тюмень
«Когда поставят новый остановочный пункт? Хотя бы знак бы поставили! 26 маршрутка чуть мимо не проехала вчера, водитель сказал, что не видит, где нужно останавливаться», — негодует житель города.

Павильон, который стоял на месте остановки автобусов ранее, пострадал в ДТП, в результате чего его пришлось снести. Но пока жителям не сообщают о сроках проведения данных работ.

А потому, по заявлением жителей, детям приходится ждать автобус, стоя на обочине, что совсем небезопасно.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск погибли два человека. На 70 км автотрассы, в Ялуторовском районе, столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и «КИА Рио»

#Снос#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Общественный транспорт#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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