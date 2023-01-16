Тюменцы остались без остановки: старую снес пьяный водитель, а новой до сих пор нет

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
«Когда поставят новый остановочный пункт? Хотя бы знак бы поставили! 26 маршрутка чуть мимо не проехала вчера, водитель сказал, что не видит, где нужно останавливаться», — негодует житель города.
Павильон, который стоял на месте остановки автобусов ранее, пострадал в ДТП, в результате чего его пришлось снести. Но пока жителям не сообщают о сроках проведения данных работ.
А потому, по заявлением жителей, детям приходится ждать автобус, стоя на обочине, что совсем небезопасно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск погибли два человека. На 70 км автотрассы, в Ялуторовском районе, столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и «КИА Рио»