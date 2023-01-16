Тюменка пожаловалась на работу ОКБ № 2, где за ее родственником никто не ухаживал

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В связи с отеком головного мозга, мужчине провели операцию. Но позже выяснилось, что пов сосудах уже нет кровообращения и ему пришлось ампутировать ногу. Вторую удалось спасти.
«Жена, дочь каждый день ходили в больницу, ухаживали, кормили. 26.12.22 учреждение закрыли на карантин. Пустили родственников только 06.01.23. За это время у него образовался пролежень! Это значит что за человеком совсем не ухаживали, не смотрели. Он просто лежал и умирал! Вот с этим ужасом его выписали домой», — рассказывает тюменка.
Она также сообщает, что намерена обратиться в прокуратуру и департамент здравоохранения региона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.