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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Тюменка пожаловалась на работу ОКБ № 2, где за ее родственником никто не ухаживал

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI

Жительница Тюмени пожаловалась на работу персонала ОКБ № 2

62-летний мужчина попал в эту больницу в ноябре 2022 года с отеком головного мозга мозга. Пока родственники регулярно ходили в больницу и ухаживали за мужчиной, он чувствовал себя хорошо, но после того как уход доверили сотрудникам — у пациента образовались пролежни.
Сюжет
Тюмень

В связи с отеком головного мозга, мужчине провели операцию. Но позже выяснилось, что  пов сосудах уже нет кровообращения и ему пришлось ампутировать ногу. Вторую удалось спасти.

«Жена, дочь каждый день ходили в больницу, ухаживали, кормили. 26.12.22 учреждение закрыли на карантин. Пустили родственников только 06.01.23. За это время у него образовался пролежень! Это значит что за человеком совсем не ухаживали, не смотрели. Он просто лежал и умирал! Вот с этим ужасом его выписали домой», — рассказывает тюменка.

Она также сообщает, что намерена обратиться в прокуратуру и департамент здравоохранения региона.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за минувшие выходные, с 14 по 15 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1126 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 519 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 556 пациентов.

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