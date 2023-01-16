Тюменка пожаловалась на работу ОКБ № 2, где за ее родственником никто не ухаживал

Жительница Тюмени пожаловалась на работу персонала ОКБ № 2

62-летний мужчина попал в эту больницу в ноябре 2022 года с отеком головного мозга мозга. Пока родственники регулярно ходили в больницу и ухаживали за мужчиной, он чувствовал себя хорошо, но после того как уход доверили сотрудникам — у пациента образовались пролежни.

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