Подробности заседания, в ходе которого пьяного бесправника осудили за ДТП

Известно, что гражданин ранее не был судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. А потому суд постановил — приговорить Стукало 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.