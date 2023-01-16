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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Подробности заседания, в ходе которого пьяного бесправника осудили за ДТП

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI

В Тюменской области пьяному водителю без прав вынесли приговор за ДТП

Мужчина обвиняется по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, пьяным водителем, не имеющего водительского удостоверение, которое повлекло ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью.
Сюжет
ДТП

Авария произошла 11 сентября прошлого года. Алексей Стукало, после опрокидывания нескольких рюмок горячительного напитка, мел за руль ВАЗ 21124, не имея при себе водительского удостоверения.

«Вместе с Стукало в авто находились трое пассажиров. Поскольку, водитель не учел интенсивность движения, дорожные условия, не выбрал соответствующую скорость движения, произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажирам были причинены телесные повреждения», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. 

Когда дело дошло до суда, Алексей вину признал и подал ходатайство для того, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке.

Известно, что гражданин ранее не был судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. А потому суд постановил — приговорить Стукало 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

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