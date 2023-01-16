Подробности заседания, в ходе которого пьяного бесправника осудили за ДТП

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Авария произошла 11 сентября прошлого года. Алексей Стукало, после опрокидывания нескольких рюмок горячительного напитка, мел за руль ВАЗ 21124, не имея при себе водительского удостоверения.
«Вместе с Стукало в авто находились трое пассажиров. Поскольку, водитель не учел интенсивность движения, дорожные условия, не выбрал соответствующую скорость движения, произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пассажирам были причинены телесные повреждения», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Когда дело дошло до суда, Алексей вину признал и подал ходатайство для того, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке.
Известно, что гражданин ранее не был судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. А потому суд постановил — приговорить Стукало 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.