nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Тюменский водитель доплатит еще 30 тысяч рублей за поддельные права

Сегодня, 03:58
Фото: 1MI

В Тюмени осудили водителя, купившего права в Кыргызской Республике

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Абдивали Уулу Кутманали 1992 года рождения, признанного виновным по части 3 статьи 327 УК РФ — незаконное хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения.
Сюжет
Суд

Как выяснилось мужчина купил права в Кыргызской Республики еще в 2018 году. Только в сентябре 2022 года, когда он двигался по городу на своем «DAEWOO MATIZ», Абдивали был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, которым он и предъявил поддельное водительское удостоверение.

В суде мужчина сообщил, что признает вину в полном объеме. Приняв это к сведению и проанализировав обстоятельства произошедшего, Абдивали назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Машину купил, права не получил: тюменца наказали рублем за езду без прав
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск погибли два человека. На 70 км автотрассы, в Ялуторовском районе, столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и «КИА Рио».

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Деньги#Дороги#Суд#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Правонарушения
Подпишитесь
«Не имела на это право»: подробности экспертизы по делу Кирилла Мартюшева
12 января 06:47
«Заводили сердце»: Подробности о спасении тюменки, потерявшей сознание на остановке
12 января 07:51
«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске
12 января 08:44
«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела
12 января 09:49
Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом
12 января 03:23
Пять ярких новогодних инсталляций Тюмени — 2023
13 января 04:30