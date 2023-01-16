Тюменский водитель доплатит еще 30 тысяч рублей за поддельные права

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Как выяснилось мужчина купил права в Кыргызской Республики еще в 2018 году. Только в сентябре 2022 года, когда он двигался по городу на своем «DAEWOO MATIZ», Абдивали был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, которым он и предъявил поддельное водительское удостоверение.
В суде мужчина сообщил, что признает вину в полном объеме. Приняв это к сведению и проанализировав обстоятельства произошедшего, Абдивали назначили штраф в размере 30 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск погибли два человека. На 70 км автотрассы, в Ялуторовском районе, столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» и «КИА Рио».