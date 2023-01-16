Тюменский водитель доплатит еще 30 тысяч рублей за поддельные права

Как выяснилось мужчина купил права в Кыргызской Республики еще в 2018 году. Только в сентябре 2022 года, когда он двигался по городу на своем «DAEWOO MATIZ», Абдивали был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, которым он и предъявил поддельное водительское удостоверение.