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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Машину купил, права не получил: тюменца наказали рублем за езду без прав

Сегодня, 10:31
Фото: ГИБДД

В Тюмени ученика автошколы оштрафовали за езду без прав

19-летнего тюменца оштрафовали на пять тысяч рублей за езду без водительских прав. Автолюбителя задержали накануне вечером в Тюмени на улице Камчатской — он направлялся в магазин.
Сюжет
Тюмень

Молодой человек рассказал, что в настоящее время проходит обучение в автошколе. Водительское удостоверение он еще не получил, но автомобиль уже приобрел. За нарушение тюменца привлекли к административной ответственности и назначали выплату штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в одном из тюменских сел был задержан нетрезвый автолюбитель. Мужчина ночью выпивал в машине и уснул. Проспавшись, он решил поехать домой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Штраф
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