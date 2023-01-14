Машину купил, права не получил: тюменца наказали рублем за езду без прав

Молодой человек рассказал, что в настоящее время проходит обучение в автошколе. Водительское удостоверение он еще не получил, но автомобиль уже приобрел. За нарушение тюменца привлекли к административной ответственности и назначали выплату штрафа в размере пяти тысяч рублей.