Тюменцы рискуют жизнью ради нового тренда из Tik Tok

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе тюменцы уже демонстрировали еще один небезопасный челлендж, суть которого заключалась в том, что водитель должен выйти из салона движущегося автомобиля и идти рядом с ним. Видеоролик был опубликован в социальных сетях. В настоящее время по данному факту ведет проверку ГИБДД.