Тюменцы рискуют жизнью ради нового тренда из Tik Tok

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором группа молодых людей едут на автомобиле. При этом, один человек прицеплен ногами к заднему бамперу машины, второй — лежа на спине упирается ногами в передний бампер.
Такую забаву ради популярности в Tik Tok тюменцы не оценили.
«Поколение тиктокеров. Есть хорошая поговорка — если в коробочку положить алмаз, она станет шкатулкой, если огрызок, то помойкой. Так что же им вложили в головы родители?», — прокомментировали тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе тюменцы уже демонстрировали еще один небезопасный челлендж, суть которого заключалась в том, что водитель должен выйти из салона движущегося автомобиля и идти рядом с ним. Видеоролик был опубликован в социальных сетях. В настоящее время по данному факту ведет проверку ГИБДД.