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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Тюменцы рискуют жизнью ради нового тренда из Tik Tok

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI

Тюменцы рискуют жизнью ради челленджа из Tik Tok

У тюменских автолюбителей появился очередной челлендж, суть которого заключается в «эффектном появлении в кадре». Для того, чтобы соответствовать новому веянию, горожане даже рискуют собственной жизнью.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором группа молодых людей едут на автомобиле. При этом, один человек прицеплен ногами к заднему бамперу машины, второй — лежа на спине упирается ногами в передний бампер.

Такую забаву ради популярности в Tik Tok тюменцы не оценили.

«Поколение тиктокеров. Есть хорошая поговорка — если в коробочку положить алмаз, она станет шкатулкой, если огрызок, то помойкой. Так что же им вложили в головы родители?», — прокомментировали тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе тюменцы уже демонстрировали еще один небезопасный челлендж, суть которого заключалась в том, что водитель должен выйти из салона движущегося автомобиля и идти рядом с ним. Видеоролик был опубликован в социальных сетях. В настоящее время по данному факту ведет проверку ГИБДД.

Тюменские водители подхватили опасный челлендж. Видео
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область#Видео
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