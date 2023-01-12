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Тюменские водители подхватили опасный челлендж. Видео

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI

Тюменские водители участвуют в опасном челлендже: выходят на ходу из автомобиля

У тюменских автолюбителей появилось новое развлечение на дороге: водитель выходит из салона движущегося автомобиля и идет рядом с ним. Очевидцы сняли на видеокамеру данный челлендж и опубликовали в социальных сетях.
Видео: 1MI

Горожане к опасной забаве водителей отнеслись настороженно.

«Все новое, далеко забытое старое. Самый лучший итог этого челленджа — это блокировка дверей и полмашины в дребезги, чтобы человек, отдавая тысячи рублей на ремонт начал шевелить серым веществом в правильную сторону. Как говорится, «пока жареный петух не клюнет», — отметил Владислав М.

По словам автовладельцев, многие машины при наборе определенной скорости (блокируют все двери центральным замком.

«Я бы лишал прав таких балующихся с конфискацией машины, если они делают это не в специально отведенных местах. Неважно безопасно это или нет», — подчеркнул Дмитрий С.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что проверка по данному видео уже проводится. Если будет установлен факт нарушения ПДД, водителя ждет наказание.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени конфисковали автомобиль за неоднократное пьяное вождение. Кроме того, тюменца отправили на общественные работы.

Житель Тюмени лишился Toyota из-за пьянства
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Видео
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