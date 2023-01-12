Тюменские водители подхватили опасный челлендж. Видео

Горожане к опасной забаве водителей отнеслись настороженно.
«Все новое, далеко забытое старое. Самый лучший итог этого челленджа — это блокировка дверей и полмашины в дребезги, чтобы человек, отдавая тысячи рублей на ремонт начал шевелить серым веществом в правильную сторону. Как говорится, «пока жареный петух не клюнет», — отметил Владислав М.
По словам автовладельцев, многие машины при наборе определенной скорости (блокируют все двери центральным замком.
«Я бы лишал прав таких балующихся с конфискацией машины, если они делают это не в специально отведенных местах. Неважно безопасно это или нет», — подчеркнул Дмитрий С.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что проверка по данному видео уже проводится. Если будет установлен факт нарушения ПДД, водителя ждет наказание.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени конфисковали автомобиль за неоднократное пьяное вождение. Кроме того, тюменца отправили на общественные работы.