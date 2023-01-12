Тюменские водители подхватили опасный челлендж. Видео

Тюменские водители участвуют в опасном челлендже: выходят на ходу из автомобиля

У тюменских автолюбителей появилось новое развлечение на дороге: водитель выходит из салона движущегося автомобиля и идет рядом с ним. Очевидцы сняли на видеокамеру данный челлендж и опубликовали в социальных сетях.