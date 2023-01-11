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Posted 10 января 21:08

Published 10 января 21:08

Modified Сегодня, 01:10

Updated Сегодня, 01:10

МФО в Тюменской области начали принимать заявления на единое пособие на детей

10 января 21:08
Фото: 1MI

Подробности о новом универсальном пособии на детей, введенном в Тюменской области

В январе 2023 года в Тюменской области было введено новое универсальное пособие на детей. От жителей региона в областной Социальный Фонд поступило уже 14 800 заявлений.
Сюжет
Дети

Что такое универсальное пособие

Единое пособие представляет собой новую ежемесячную меру поддержки малоимущим семьям с детьми до 17-летнего возраста.

С 1 января универсальным пособием заменят 7 выплат. Предполагается, что оно объединит в себе сразу несколько действующих до этого пособий:

  • ежемесячное для женщин, которые встали на учёт до 3-го месяца беременности;
  • единовременное по уходу за полуторогодовалым ребенком для официально трудоустроенных лиц;
  • выплаты на малышей до 3-х лет: 1-го, 2-го, 3-го и последующего;
  • ежемесячное пособие на детей 3-7 и 8-17 лет.

Сумма пособия составит 50%, 75 % или 100 % от установленного в регионе минимального уровня дохода.

Фото: 1MI
Универсальное пособие для тюменцев
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Как подать заявление на получение выплаты

За услугой местным жителям необходимо обращаться в областной Департамент соцразвития. Подать заявку можно несколькими способами: через почту, законного представителя, посредством личного визита, через портал «Госуслуги», многофункциональные центы. Результат рассмотрения обращения заявителям могут отправить также почтой (в том числе на электронный адрес), в личном кабинете портала «Госуслуги» или через законного представителя.

Многофункциональные центры в Тюмени открыты для приёма заявлений по следующим адресам: заречный микрорайон — Тимофея, Чаркова, 60, микрорайон Комарово — Уездная улица, 4, район КПД — 50 лет октября, 57 а, Восточный микрорайон — 30 лет Победы, 95, корпус 2, центральный район — Первомайская, 50, корпус 1. При подаче заявления через МФЦ узнать адрес необходимого филиала, соответствующего месту проживания гражданина, можно сайте областного управления МВД.

Фото: 1MI
В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей
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Когда в едином пособии на детей могут отказать

Отказать в назначении пособия имеют право, когда:

  • доход родителей превышает прожиточный минимум;
  • у заявителей нет постоянного официального места работы;
  • предоставлена неполная или недостоверная информации, то есть если данные в документах не соответствуют действительности.

В telegram-канале Минтруда РФ первый замминистр труда и соцзащиты Ольга Баталина рассказала, можно ли повторно подать заявление в случае отказа. По её словам, это разрешено сделать в любой период. Отказавший фонд пояснит причину своего решения, в результате чего родители могут проанализировать ответ, изменить ситуацию и подать заявление снова. 

Фото: 1MI
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Тюмени
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