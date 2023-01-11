В telegram-канале Минтруда РФ первый замминистр труда и соцзащиты Ольга Баталина рассказала, можно ли повторно подать заявление в случае отказа. По её словам, это разрешено сделать в любой период. Отказавший фонд пояснит причину своего решения, в результате чего родители могут проанализировать ответ, изменить ситуацию и подать заявление снова.