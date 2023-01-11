Posted 10 января 21:08
Published 10 января 21:08
Modified Сегодня, 01:10
Updated Сегодня, 01:10
Единое пособие представляет собой новую ежемесячную меру поддержки малоимущим семьям с детьми до 17-летнего возраста.
С 1 января универсальным пособием заменят 7 выплат. Предполагается, что оно объединит в себе сразу несколько действующих до этого пособий:
Сумма пособия составит 50%, 75 % или 100 % от установленного в регионе минимального уровня дохода.
За услугой местным жителям необходимо обращаться в областной Департамент соцразвития. Подать заявку можно несколькими способами: через почту, законного представителя, посредством личного визита, через портал «Госуслуги», многофункциональные центы. Результат рассмотрения обращения заявителям могут отправить также почтой (в том числе на электронный адрес), в личном кабинете портала «Госуслуги» или через законного представителя.
Многофункциональные центры в Тюмени открыты для приёма заявлений по следующим адресам: заречный микрорайон — Тимофея, Чаркова, 60, микрорайон Комарово — Уездная улица, 4, район КПД — 50 лет октября, 57 а, Восточный микрорайон — 30 лет Победы, 95, корпус 2, центральный район — Первомайская, 50, корпус 1. При подаче заявления через МФЦ узнать адрес необходимого филиала, соответствующего месту проживания гражданина, можно сайте областного управления МВД.
Отказать в назначении пособия имеют право, когда:
В telegram-канале Минтруда РФ первый замминистр труда и соцзащиты Ольга Баталина рассказала, можно ли повторно подать заявление в случае отказа. По её словам, это разрешено сделать в любой период. Отказавший фонд пояснит причину своего решения, в результате чего родители могут проанализировать ответ, изменить ситуацию и подать заявление снова.