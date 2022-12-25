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В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI

В Тюменской области единое пособие объединит сразу пять выплат

С 2023 года тюменские семьи будут получать единое пособие в Социальном фонде России, которое объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет.
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Тюмень

Также пособие будут выплачивать женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и родителям детей до 17 лет. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.

«При введении единого пособия предусматривается переходный период, в рамках которого семьи, уже получающие аналогичные меры поддержки, могут получать их по старым правилам. То есть у семей сохраняется право выбора», — отметила Ирина Ожогина.

По ее словам, по прогнозам, в 2023 году социальные выплаты в Тюменской области будут выплачивать более чем ста тысячам получателей.

Единое пособие в Тюменской области начнет действовать с 1 января 2023 года. Для того, чтобы стать его получателем, семьям необходимо подать заявление в МФЦ, через портал Госуслуги или лично в клиентской службе Социального фонда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с января 2023 года вырастет прожиточный минимум. Для работающего населения его размер составит 15 тысяч 669 рублей, пенсионеров — 12 тысяч 363 рубля, для детей — 14 тысяч 176 рублей.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Новости тюмени#Общество#Ежемесячное пособие#Выплаты#Социальные выплаты#Семьи#Малоимущие семьи#Многодетные семьи#Тюменская область
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