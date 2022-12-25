В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей

В Тюменской области единое пособие объединит сразу пять выплат

С 2023 года тюменские семьи будут получать единое пособие в Социальном фонде России, которое объединит пять действующих мер поддержки: ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, ежемесячную выплату на третьего и последующих детей и выплату на ребенка от 3 до 7 лет.

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