В Тюменской области единое пособие будут получать более 100 тысяч детей

Также пособие будут выплачивать женщинам, вставшим на учет по беременности на сроке до 12 недель и родителям детей до 17 лет. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента социального развития Ирина Ожогина.
«При введении единого пособия предусматривается переходный период, в рамках которого семьи, уже получающие аналогичные меры поддержки, могут получать их по старым правилам. То есть у семей сохраняется право выбора», — отметила Ирина Ожогина.
По ее словам, по прогнозам, в 2023 году социальные выплаты в Тюменской области будут выплачивать более чем ста тысячам получателей.
Единое пособие в Тюменской области начнет действовать с 1 января 2023 года. Для того, чтобы стать его получателем, семьям необходимо подать заявление в МФЦ, через портал Госуслуги или лично в клиентской службе Социального фонда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с января 2023 года вырастет прожиточный минимум. Для работающего населения его размер составит 15 тысяч 669 рублей, пенсионеров — 12 тысяч 363 рубля, для детей — 14 тысяч 176 рублей.