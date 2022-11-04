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Универсальное пособие для тюменцев

4 ноября 14:30
Фото: 1MI

В 2023 году универсальное пособие получат более 100 тысяч тюменцев

«Наш город» узнал, кто из жителей Тюменской области будет получать универсальное пособие с 2023 года.

18 октября Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости.

«По данным Министерства труда, численность получателей универсального пособия в 2023 году в Тюменской области составит 100 505 получателей», — сообщили в ПФР России по Тюменской области.

По словам управляющей отделения ПФР России по Тюменской области Алефтины Чалковой, пособие объединит 6 действующих сегодня мер поддержки.

Доступные выплаты для жителей Тюменской области, объединенные в универсальное пособие:

1) Ежемесячное пособие женщине, которая успела встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
2) пособие по уходу за ребенком людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
3) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет. 
4) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.
5) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
6) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Также «Нашему городу» предоставили информацию о том, как именно будут рассчитываться выплаты.

Они будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

«Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию предусматривается сохранная норма для тех, кому выплата уже  установлена или будет установлена до конца 2022 года. Семья сможет выбрать: пользоваться выплатами по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — подытожила управляющая отделения ПФР России по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Ранее «Наш город» писал о том, что мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей. Указ о единовременных выплатах, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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