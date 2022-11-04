Универсальное пособие для тюменцев

1) Ежемесячное пособие женщине, которая успела встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

2) пособие по уходу за ребенком людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

3) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет.

4) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.

5) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

6) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.