Универсальное пособие для тюменцев

18 октября Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости.
«По данным Министерства труда, численность получателей универсального пособия в 2023 году в Тюменской области составит 100 505 получателей», — сообщили в ПФР России по Тюменской области.
По словам управляющей отделения ПФР России по Тюменской области Алефтины Чалковой, пособие объединит 6 действующих сегодня мер поддержки.
1) Ежемесячное пособие женщине, которая успела встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
2) пособие по уходу за ребенком людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
3) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет.
4) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.
5) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
6) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Также «Нашему городу» предоставили информацию о том, как именно будут рассчитываться выплаты.
Они будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.
«Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию предусматривается сохранная норма для тех, кому выплата уже установлена или будет установлена до конца 2022 года. Семья сможет выбрать: пользоваться выплатами по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — подытожила управляющая отделения ПФР России по Тюменской области Алефтина Чалкова.
Ранее «Наш город» писал о том, что мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей. Указ о единовременных выплатах, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.