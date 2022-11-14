Об индексации прожиточного минимума в Тюмени, как и в других городах России, уже заявляли в Министерстве труда и социальной защиты РФ. В частности, в пресс-службе ведомства отмечалось, что с 1 января 2023 года он может вырасти на 3,3%. Соответственно, в Тюмени он составит 14 387 руб., что на 459 руб. больше, чем в 2022 году.
Минимальный размер оплаты труда в России в то же время будет увеличен на 6,3%. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, соответствующие законопроекты уже поддержали в российском правительстве, и в скором времени их рассмотрят депутаты Государственной думы РФ.
В Фонде соцстрахования РФ по Тюменскому региону подтвердили, что в 2023 году размер прожиточного минимума (ПМ) увеличится, но только в том случае, если соответствующие законопроекты получат одобрение. Стоит учесть, что в Тюмени и в области есть свой коэффициент, который будет учтен при расчете ПМ по региону.
Прожиточный минимум традиционно используется в качестве стандартной величины, на основе которого оценивается степень нуждаемости жителей региона, а также осуществляется расчет социальных пособий для беременных женщин, пенсионеров, семей, в которых воспитываются дети. Чем выше уровень ПМ, тем, соответственно, выше размеры социальных выплат для населения.
В Тюмени прожиточный минимум в 2023 году будет устанавливаться конкретно для каждой категории жителей. После индексации, в январе следующего года, он будет составлять:
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Тюмени, по данным на ноябрь 2022 года, зафиксирован на уровне 15 279 рублей. После индексации в 2023 году он может составить 16 242 рубля. Соответственно, увеличатся и социальные выплаты гражданам.
В последний раз ПМ в Тюмени индексировался летом 2022 года — на 10%, в соответствии с постановлением губернатора региона. Рост в среднем составил 1969 рублей. Таким образом, на одного трудоспособного человека в городе и в сельской местности региона он составил 15 172 руб. (до 1 июня 2022 года — 13 026 руб.), для несовершеннолетних — 13 723 руб. (с 12 295 руб.), для населения региона пенсионного возраста — 11 970 руб. (до 1 июня 2022 года — 10 277 руб.).