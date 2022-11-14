Об индексации прожиточного минимума в Тюмени, как и в других городах России, уже заявляли в Министерстве труда и социальной защиты РФ. В частности, в пресс-службе ведомства отмечалось, что с 1 января 2023 года он может вырасти на 3,3%. Соответственно, в Тюмени он составит 14 387 руб., что на 459 руб. больше, чем в 2022 году.