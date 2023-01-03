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В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха». Видео

Сегодня, 13:33
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха»

Из Тюмени сегодня в зону специальной военной операции отправился очередной эшелон военных — спецбатальон «Росомаха». В торжественной церемонии отправки участие принял губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сюжет
Тюмень
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Дорогие земляки, сегодня вы отправляетесь на защиту нашей Родины. В одном строю жители и Тюменской области, и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы гордимся вами, мы верим, что вы, потомки поколения победителей, остановите нацистов так же, как сделали это наши деды и прадеды. А мы здесь сделаем все, чтобы вы, находясь в зоне спецоперации, чувствовали связь с родной землей. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку, позаботимся о ваших семьях и решим все их житейские проблемы. Желаю вам солдатской удачи, веры в себя, веры в боевых товарищей и, конечно же, скорейшего возвращения домой. Мы ждем вас с победой», — подчеркнул в своем выступлении Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что 4 и 5 января из Тюмени в зону СВО отправят два дивизиона мобилизованных жителей Пермского края, проходивших подготовку в тюменском учебном центре.

 

Из Тюмени на Украину отправят два дивизиона мобилизованных
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Частичная мобилизация#Александр Моор#Губернатор#Военные#Тюменская область#Видео
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