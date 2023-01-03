В Тюмени в зону СВО проводили спецбатальон «Росомаха». Видео

«Дорогие земляки, сегодня вы отправляетесь на защиту нашей Родины. В одном строю жители и Тюменской области, и Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы гордимся вами, мы верим, что вы, потомки поколения победителей, остановите нацистов так же, как сделали это наши деды и прадеды. А мы здесь сделаем все, чтобы вы, находясь в зоне спецоперации, чувствовали связь с родной землей. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку, позаботимся о ваших семьях и решим все их житейские проблемы. Желаю вам солдатской удачи, веры в себя, веры в боевых товарищей и, конечно же, скорейшего возвращения домой. Мы ждем вас с победой», — подчеркнул в своем выступлении Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что 4 и 5 января из Тюмени в зону СВО отправят два дивизиона мобилизованных жителей Пермского края, проходивших подготовку в тюменском учебном центре.