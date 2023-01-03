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Из Тюмени на Украину отправят два дивизиона мобилизованных

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI

Из Тюмени в зону СВО отбывают два дивизиона мобилизованных

Два дивизиона отправят на новогодних каникулах из Тюмени в зону специальной военной операции на Украине. По словам командующего дивизионом, майора Александра Васильева, 4 января к месту службы отправится гаубичный батальон, 5 января — противотанковый.
Сюжет
Тюмень

Оба батальона состоят из мобилизованных жителей Пермского края, проходивших обучение в Тюмени. Это последняя партия пермяков, отправляющихся на Донбасс — больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается, пишет URA.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что семья мобилизованного жителя Тюмени с 23 декабря ведет поиски сына. 22 декабря бригада военного, следовавшая к месту дислокации, подорвалась на заминированной дороге. Бойцы с ожогами были доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. По словам сослуживцев, тюменец был в числе живых. Однако на данный момент его местонахождение неизвестно.

«Он был в числе живых»: мобилизованный тюменец пропал на СВО
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Частичная мобилизация#Военные учения#Военные базы#Тюменская область
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