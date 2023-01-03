Из Тюмени на Украину отправят два дивизиона мобилизованных

Оба батальона состоят из мобилизованных жителей Пермского края, проходивших обучение в Тюмени. Это последняя партия пермяков, отправляющихся на Донбасс — больше жителей края в учебном центре в Тюмени не остается, пишет URA.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что семья мобилизованного жителя Тюмени с 23 декабря ведет поиски сына. 22 декабря бригада военного, следовавшая к месту дислокации, подорвалась на заминированной дороге. Бойцы с ожогами были доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. По словам сослуживцев, тюменец был в числе живых. Однако на данный момент его местонахождение неизвестно.