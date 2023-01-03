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«Он был в числе живых»: мобилизованный тюменец пропал на СВО

Сегодня, 06:56
Фото: PRO город Тавда

Мобилизованный тюменец пропал на СВО

Семья мобилизованного 28-летнего тюменца, Александра Титуса, уже почти две недели не может выйти на связь с ним. По словам мамы военного, Светланы Титус, сын проходил службу на территории Луганской Народной Республики в 30-й мотострелковой бригаде.
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Тюмень

22 декабря Александр вместе с ребятами из бригады в составе 28 человек возвращался к месту дислокации, но добраться не получилось — дорога была заминирована, техника подорвалась. Ребята с серьезными ожогами были доставлены в госпиталь, расположенный в городе Рубежное.

«Саша находился в числе живых. Известно, что позже их транспортировали в Ростов-на-Дону. С 23 декабря у нас нет о сыне никакой информации. Сослуживцы говорят, что сына могли переправить в другой госпиталь — в Воронеж или Калиниград. Пытаемся узнать, что с ним. Но пока ответа нет», — рассказала Светлана Титус.

По словам женщины, Александр родом из Свердловской области, но в последнее время жил в Тюмени. У него здесь семья — супруга и маленькая дочь. На службу в ВС РФ его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября. Несколько дней Александр находился в военной части в Екатеринбурге, затем в Ростове-на-Дону, после чего попал в зону боевых действий на Украине.

В настоящее время к поиску Александра Титуса подключились волонтеры из Тюменской области и Ростова-на-Дону. Направлены запросы в госпитали, военную прокуратуру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в канун Нового года семьям погибших на Украине военных были вручены боевые награды — ордена Мужества.

Родным погибших на СВО тюменских бойцов вручили ордена Мужества
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#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Военные травмы#Тюмень#Новости тюмени#Тюменская область
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