«Он был в числе живых»: мобилизованный тюменец пропал на СВО

22 декабря Александр вместе с ребятами из бригады в составе 28 человек возвращался к месту дислокации, но добраться не получилось — дорога была заминирована, техника подорвалась. Ребята с серьезными ожогами были доставлены в госпиталь, расположенный в городе Рубежное.
«Саша находился в числе живых. Известно, что позже их транспортировали в Ростов-на-Дону. С 23 декабря у нас нет о сыне никакой информации. Сослуживцы говорят, что сына могли переправить в другой госпиталь — в Воронеж или Калиниград. Пытаемся узнать, что с ним. Но пока ответа нет», — рассказала Светлана Титус.
По словам женщины, Александр родом из Свердловской области, но в последнее время жил в Тюмени. У него здесь семья — супруга и маленькая дочь. На службу в ВС РФ его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября. Несколько дней Александр находился в военной части в Екатеринбурге, затем в Ростове-на-Дону, после чего попал в зону боевых действий на Украине.
В настоящее время к поиску Александра Титуса подключились волонтеры из Тюменской области и Ростова-на-Дону. Направлены запросы в госпитали, военную прокуратуру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в канун Нового года семьям погибших на Украине военных были вручены боевые награды — ордена Мужества.