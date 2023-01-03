«Он был в числе живых»: мобилизованный тюменец пропал на СВО

По словам женщины, Александр родом из Свердловской области, но в последнее время жил в Тюмени. У него здесь семья — супруга и маленькая дочь. На службу в ВС РФ его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября. Несколько дней Александр находился в военной части в Екатеринбурге, затем в Ростове-на-Дону, после чего попал в зону боевых действий на Украине.