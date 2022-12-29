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Родным погибших на СВО тюменских бойцов вручили ордена Мужества

Сегодня, 04:21
Фото: Руслан Кухарук

Семьям погибших тюменских солдат передали ордена Мужества

Семьи тюменцев, погибших в ходе специальной военной операции, спецоперации получили боевые награды. Ордена Мужества, которыми были военнослужащие награждены посмертно, вручил родным трех бойцов военный комиссар КАО и ЦАО Тюмени Владимир Ушаков.
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Тюмень

Об этом сообщил в своем тг-канала глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

Указом президента России орденом Мужества посмертно награждены старший оператор противотанковых управляемых ракет Данила Допуа, погибший 25 июня 2022 года при выполнении  боевой задачи, ефрейтор Дамир Рахимов, погибший 8 июля, стрелок Фарид Утяшев, получивший смертельное ранение 24 сентября.

«После церемонии побеседовал со всеми родственниками, уточнил, какие есть вопросы, нуждаются ли они в помощи со стороны властей. Обсудили предложение не только устанавливать памятные доски на школах, где учились герои, но и создавать небольшие музеи памяти,  уголки славы и проводить в них уроки мужества. Мы обязаны хранить память о героических сынах Тюмени, воспитывать на их примере подрастающее поколение», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе прошли похороны мобилизованного тюменца, погибшего в ходе выполнения боевого задания в рамках СВО. Прощание с военным состоялось в во вторник, 27 декабря.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Награды#Военные#Военнослужащие#Армия
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